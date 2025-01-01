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А зори здесь тихие...
Билеты от 1500₽
Киноафиша А зори здесь тихие...

Спектакль А зори здесь тихие...

Постановка
VS Театр 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль о героизме советских женщин в годы войны по повести Бориса Васильева

«А зори здесь тихие» — это пронзительный спектакль о героизме советских женщин в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета — история пяти зенитчиц и их командира, сержанта Васкова. Спектакль показывает, как молодые девушки, несмотря на свою хрупкость, проявляют невероятную стойкость и самоотверженность, защищая Родину.

Темы и эмоции

Спектакль затрагивает вечные темы мужества, долга и цены человеческой жизни. Он вызывает сильные эмоции и уважение к подвигу наших предков. Зрители смогут не только увидеть историческую правду, но и задуматься о значении героизма в современном мире.

Интересные факты

«А зори здесь тихие» основан на одноимённой повести Бориса Васильева, которая была написана в 1969 году. Этот текст стал культовым и был адаптирован для театра и кино. Спектакль обещает быть не только исторически точным, но и эмоционально насыщенным, что сделает его незабываемым для каждого зрителя.

Приглашение к просмотру

Не упустите возможность увидеть этот сильный и трогательный спектакль. Он будет интересен как любителям истории, так и тем, кто ценит искусство и театр в целом. Приходите, чтобы вместе пережить историю, полную мужества и самоотверженности!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
12 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
25 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие...

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