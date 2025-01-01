Меню
Машка и ТЭС
Киноафиша Машка и ТЭС

Спектакль Машка и ТЭС

Постановка
Центр театрального мастерства 18+
Режиссер Кирилл Люкевич
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Машка и ТЭС» — сказочный хоррор про матрёшку от Кирилла Люкевича

В некотором царстве, в некотором матрёшковом государстве жила-была матрёшка по имени Машка. Её жизнь была полна трудностей, и она выделялась среди других матрёшек. Как же ей удавалось справляться с этими проблемами? Об этом и расскажет наш спектакль, который можно смело назвать взрослой сказочкой.

Значимые темы и актуальность

Проблемы, с которыми сталкивается Машка, касаются тем, отнюдь не детских. Образы, знакомые многим, поднимают важные вопросы, которые актуальны для каждого из нас. Спектакль затрагивает глубокие и порой болезненные аспекты жизни, и это делает его особенно важным в современном контексте.

Создание спектакля

Спектакль «Машка и ТЭС» вырос из лаборатории, в ходе которой команда провела обширное региональное исследование. Они погрузились в культуру и обычаи Нижегородского края, что позволило найти материальную основу для воплощения идеи. Постепенно удалось сформировать уникальный язык и уловить интонации, которые отсылают к сказочной иносказательности, а также к народному говору наших бабушек и дедушек.

Уникальный контент

Найденный материал оказался настоящей бездной, из которой исследователи выловили страшные песни, пугающие образы и необъяснимые ситуации. В спектакле переплетаются самобытная красота и близкая нам всем боль, создавая увлекательный и трогательный сюжет о маленькой матрёшке Машке и загадочных буквах Т Э С.

Не упустите возможность стать частью этой необычной истории. Спектакль обещает быть захватывающим и оставить глубокий след в сердцах зрителей.

В других городах

Нижний Новгород, 19 сентября
Центр театрального мастерства Нижний Новгород, Варварская, 32, 2 этаж
20:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 20 сентября
Центр театрального мастерства Нижний Новгород, Варварская, 32, 2 этаж
20:00 от 1200 ₽

