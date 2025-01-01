Спектакль Мара

Фэнтези-мюзикл «Мара»: Легенда о любви и тьме

«Мара» — это захватывающий фэнтези-мюзикл, вдохновлённый славянской мифологией. В основе сюжета лежит история богини Марены, где древние боги, противостояния света и тьмы, а также любовь и предательство переплетаются в уникальное сказание.

Действие спектакля разворачивается в день летнего солнцестояния — 22 июня, когда граница между Явью и Навью становится особенно тонкой. В этот волшебный момент на пир, посвящённый победе Перуна над Скипер-Змеем, неожиданно появляется Марена, богиня зимы и смерти.

Сюжетные перипетии

Её приход нарушает торжество, ведь где появляется Марена, там следуют холод и предвестия войны. Выбрав случайного юношу из стола, Марена целует его, замораживая его сердце. Так начинается история, в которой любовь сплетается с проклятием.

На первый взгляд, Марена воспринимается как воплощение зла — она собирает армию, чтобы бросить вызов светлым богам, мечтая о разрушении и смерти. Однако за этим образом скрывается глубокая история выбора и боли. Когда-то Марена была пленницей Скипер-Змея, и после победы Перуна её сёстры вернулись к свету, а она осталась верна тьме.

Темы и вопросы

Спектакль поднимает важные вопросы: можно ли изменить свой путь, если однажды сделан выбор в пользу тьмы? Может ли любовь пережить предательство? И действительно ли свет всегда ассоциируется с добром, а тьма — со злом? Где проходит грань между свободой и судьбой?

Зрители покинут зал с ощущением, что за легендами живут реальные чувства. Здесь боги и люди страдают одинаково, а даже самая тёмная любовь способна зажечь свет.

Театральное зрелище

Мюзикл «Мара» — это не только увлекательная история, но и масштабное театральное зрелище. Музыка, вокал, драматическая игра и визуальные образы соединяются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу древней магии.

Творческая команда

Режиссёр: Светлана Бутузова

Актеры: Валерия Арутюнова, Эдгард Арутюнов, Артем Брагин, Михаил Гомелев, Никита Паршин, Андрей Дубоносов, Анастасия Коршунова, Дана Емельянова, Кирилл Кузьменко, Андрей Дудников, Мария Аляпина, Арина Манжос.

«Мара» — это мир, в который хочется вернуться, чтобы вновь ощутить дыхание древней магии и волшебства.