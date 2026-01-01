Спектакль Пер Гюнт. Григ на органе

Произведения Эдварда Грига в органном исполнении

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный знаменитым произведениям Эдварда Грига, который состоится в Римско-Католическом кафедральном соборе. Организатором мероприятия является ARTBENE, лауреат международных конкурсов, а также обладатель премии Правительства РФ Радмира Красавина.

На концерте звучат великолепные произведения, которые порадуют любителей классической музыки. Вы услышите Норвежские танцы, Халлинг, песню Сольвейг и другие известные мелодии, которые создадут неповторимую атмосферу.

Кроме того, в программе предусмотрены фрагменты пьесы Генрика Ибсена, которые будут сопровождаться захватывающими сценами песочной анимации.

Исполнители концерта

Органный дуэт «Artbene»

Анна Ветлугина – титулярная органистка римско-католического кафедрального собора в Москве

Дмитрий Максименко – титулярный органист англиканской церкви св. Андрея в Москве

Евгений Поляков и Ольга Бондарева – актёры театра и кино (художественное слово)

Лидия Миллер – художник песочной анимации

Алина Хайруллина – солистка Международного вокального центра «Сольвейг»

Не упустите шанс насладиться завораживающими звуками органа и замечательной игрой артистов. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей музыки!