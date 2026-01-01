Спектакль Пер Гюнт. Григ на органе

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный знаменитым произведениям Эдварда Грига, который состоится в Римско-Католическом кафедральном соборе. Организатором мероприятия является ARTBENE, лауреат международных конкурсов, а также обладатель премии Правительства РФ Радмира Красавина.
На концерте звучат великолепные произведения, которые порадуют любителей классической музыки. Вы услышите Норвежские танцы, Халлинг, песню Сольвейг и другие известные мелодии, которые создадут неповторимую атмосферу.
Кроме того, в программе предусмотрены фрагменты пьесы Генрика Ибсена, которые будут сопровождаться захватывающими сценами песочной анимации.
Не упустите шанс насладиться завораживающими звуками органа и замечательной игрой артистов. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей музыки!