Детектив с эксцентричными гэгами по пьесе Вуди Аллена «Маньяк»

Этот спектакль представляет собой необычную детективную историю с элементами эксцентричных гэгов, основанную на легендарной пьесе Вуди Аллена «Маньяк». Местами это кабаре, комедия или даже мюзикл, но не совсем в привычном понимании жанров. Погружение в атмосферу жуткого ужаса перемежается с комическими моментами, создавая уникальную атмосферу.

Музыкальный спектакль с элементами хоррора

Что же это? Хэви метал, саспенс, трэш или леденящая душу комедия? Ответ прост — это иммерсивный музыкальный спектакль-ревю, который затягивает зрителя в ночную атмосферу американского городка. В центре внимания — жуткая новость о маньяке-убийце, терроризирующем округу.

Сюжет и развитие событий

Одному из жителей города предстоит доказать, что он не является маньяком, когда полиция вломится в его дом. Это испытание приводит к множеству смешных и напряженных моментов, создавая непредсказуемую и яркую картину, в которой напряжение и юмор переплетаются в необычном контексте.

Творческая команда

Режиссёры спектакля — Александр Калинин и Антон Городецкий. В ролях: Антон Кукушкин, Екатерина Воскресенская, Антон Лунин, Алексей Сусов, Татьяна Правниченко, Кристина Арабина, Денис Ткачев, Кирилл Волин, Евгений Петров, Денис Махонин и Александр Маврин. Музыку написал Эдуард Двухименный, вокал исполнила Мари Ануар. Возможны изменения в составе актеров, указанный состав включает возможные замены.