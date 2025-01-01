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Урод
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Спектакль Урод

Много красивых трансформаций по Майенбургу
Постановка
Театр Поколений 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о внутренней трансформации

Главный герой спектакля — талантливый инженер Летте. Его жизнь переворачивается, когда окружающие вдруг говорят ему, что он уродлив. Шокирован и подавлен, Летте решает изменить свою судьбу, обратившись к пластическому хирургу. Получив идеально красивое лицо, он быстро добивается внимания, успеха и славы. Но за внешним преображением скрываются глубокие изменения, которые касаются его личности и восприятия мира.

Как красота меняет жизнь?

Спектакль поднимает важный вопрос: что произойдет с человеком, если его внешность станет совершенной? Летте оказывается на вершине славы, однако с новой внешностью приходит и новая реальность, полная соблазнов и испытаний. Как он справится с этим? И что произойдет с его личностью, когда внешняя оболочка изменится до неузнаваемости?

В поисках идеала

«Зацикленность на стремлении к идеалу разрушает жизнь», — утверждает режиссёр Владимир Левицкий. Постановка ставит перед зрителями вопросы о том, к чему может привести погоня за внешней привлекательностью и что остаётся от личности, когда вся жизнь начинает строиться вокруг образа.

Спектакль приглашает задуматься о том, как далеко человек готов зайти ради принятия обществом и личной самооценки. Является ли внешняя красота конечной целью, или это лишь ловушка, лишающая индивидуальности?

«Урод» — это история о личной трагедии и внутреннем кризисе, когда в погоне за идеальностью человек рискует потерять сам себя.

Режиссер
Валентин Левицкий
В ролях
Степан Бекетов
Татьяна Шуклина
Сергей Мардарь
Елена Трифонова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Урод Урод Урод Урод

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