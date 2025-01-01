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Мамонтенок
Билеты от 900₽
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Спектакль Мамонтенок

Постановка
Московский театр мюзикла 0+
Возраст 0+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Театральная феерия для детей

Этот спектакль — настоящая карнавальная феерия для самых юных зрителей. С яркими персонажами, увлекательной историей и лучшими детскими песнями из известных мультфильмов, он привлекает внимание и детей, и взрослых. На сцене Театра мюзикла развернется сказочный африканский оазис с пальмами, лианами, экзотическими цветами и сияющим солнцем, создавая яркую атмосферу приключений.

История, полная дружбы и оптимизма

Главный герой — Мамонтёнок, который, стремясь найти свой дом и обрести друзей, отправляется в Африку. Сможет ли он найти себе место среди попугаев, обезьянок и жирафов? В этом спектакле, наполненном чудесами и яркими персонажами, он находит важнейшие уроки о дружбе, родительской любви, надежде и упорстве на пути к своей цели.

Знаменитые песни и знакомые мелодии

Спектакль не обходится без любимых песен, которые давно стали неотъемлемой частью детства: «Чунга-чанга», «Колыбельная медведицы», «Песенка мамонтёнка» и многие другие. Песни Владимира Шаинского, Евгения Крылатова и Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина и Григория Остера звучат так, как будто мы снова погружаемся в мир любимых мультфильмов. Весь зал, наверное, будет подпевать, ведь эти мелодии знакомы каждому.

Чудеса хореографии и костюмов

В этой постановке, кроме музыки, важную роль играет хореография, акробатика и зрелищные костюмы с этническими мотивами, что придает спектаклю особую живость и динамичность. Оригинальная хореография и элементы акробатики погружают зрителей в атмосферу веселья и приключений, а костюмы удивляют разнообразием и яркими цветами, подчеркивающими экзотику африканского мира.

Погружение в детство для взрослых

Этот спектакль — не только для детей, но и для взрослых, ведь его песни и атмосфера возвращают нас в те дни, когда мы сами были детьми. Добрая, светлая и оптимистичная история о мамонтёнке и его приключениях подарит массу положительных эмоций, а для маленьких зрителей станет чудесным знакомством с тем, что значит быть добрым, терпеливым и верным другу.

Режиссер
Валерий Маркин
В ролях
Дмитрий Воробьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
11:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
27 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
11:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
11 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
11:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
18 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
11:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
14 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
11:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
21 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
11:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
28 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
11:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
2 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 900 ₽
4 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
11:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
6 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
11:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
8 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 900 ₽
11 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 900 ₽

Фотографии

Мамонтенок Мамонтенок Мамонтенок Мамонтенок Мамонтенок

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