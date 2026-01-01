Спектакль Мама

Черный фарс. История о каждом из нас в Омском драмтеатре

Чёрный фарс «Мама» — это история о каждом из нас. Она до боли узнаваема и при этом глубоко личная. Каждый из нас имеет свою Маму, что делает этот спектакль особенно близким и актуальным.

В центре сюжета — Анна, женщина, посвятившая всю себя семье и детям. Её мир, выстроенный из привычных ритуалов заботы, начинает рассыпаться, когда муж отстраняется, а выросшие дети больше не нуждаются в опеке. В стерильной тишине опустевшей квартиры, где реальность болезненно перемешивается с тревожными фантазиями, Анна пытается удержать воспоминания о былой нужности.

Флориан Зеллер проводит нас по самому краю человеческой психики, исследуя синдром опустевшего гнезда с беспощадной, почти документальной точностью. Спектакль стремится вырваться из разрушенного мира иллюзий, чтобы обрести новые смыслы. Сквозь надрыв и отчаяние в нём проступает свет: в самом конце лабиринта одиночества живёт надежда на новую встречу с собой.

Режиссёр спектакля — Вацлав Дембовский.