Мама
Билеты от 2400₽
Киноафиша Мама

Спектакль Мама

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2400₽

О спектакле

Спектакль «Мама»: потерянная коммуникация и искренние чувства

Перевод с французского Александра Питча, пьеса «Мама» входит в состав сценической трилогии известного драматурга и романиста Флориана Зеллера, состоящей из произведений «Папа», «Мама» и «Сын». Эта трилогия уже завоевала много поклонников и высокие оценки критиков.

Обманчивое одиночество

«Наш спектакль, — говорит о своей работе молодой режиссер Павел Пархоменко, — о тотальной пропасти между людьми, о потерянной коммуникации внутри семьи, где каждый существует сам по себе». В центре сюжета — главная героиня, которая тяжело переживает первые признаки старения. Она пытается разобраться в своей жизни, понять, кто она и в чем состоит ее роль.

Идея любви как спасение

На пути к самоосознанию героиню греет лишь любовь к сыну. Он появляется в ее жизни то ли в реальности, то ли в сознании, но лишь ненадолго. Спектакль «Мама» исследует такие сложные темы, как любовь и ненависть, ошибки прошлого и иллюзорность настоящего.

Надежда на будущее

Единственным источником спасения для героини становится надежда на то, что победит любовь. ЭтотSpectrum, тронутый глубокими эмоциональными темами, оставляет зрителя в размышлениях о нюансах человеческих отношений и сложности общения в семье.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который точно заставит задуматься о важности честного общения и искренности в отношениях.

Режиссер
Павел Пархоменко
В ролях
Анастасия Светлова
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев
Олег Отс
Юлия Бурова
Юлия Бурова
Глафира Лебедева

Купить билет на спектакль Мама

Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 2400 ₽
31 января суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 3400 ₽

Фотографии

Мама

