Спектакль Темные аллеи. Цикл «Метаморфозы»

Литературно-сценический коллаж из произведений Ивана Бунина и Антона Чехова

В основе постановки лежат произведения Ивана Бунина: «Темные аллеи», «Руся», «Крем Леодор», «Таня», «Генрих» и Антона Чехова: «Невидимые миру слезы», «Из воспоминаний идеалиста».

Никита Михалков о проекте

Никита Михалков отмечает: «Мы продолжаем нашу брендовую историю, которая называется «Метаморфозы» – это сценическое воплощение А.П. Чехова и И.А. Бунина. Мы убеждены, что самое трудное – это передача атмосферы литературных произведений на сцене, это требует осмысления, фантазии и точного понимания духа произведения. Во всех наших «Метаморфозах» главный акцент мы делаем именно на это. Поэтому вся сценография подчинена актерскому исполнению, а это значит, что актеру практически не за что спрятаться. В его арсенале только то, чему он научился, как он чувствует и понимает этих великих писателей и насколько может соответствовать тем задачам, которые перед ним стоят. Мы очень надеемся, что наш спектакль «Темные аллеи» из цикла «Метаморфозы» будет также востребован зрителями, как и все предыдущие».



