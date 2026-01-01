Спектакль Маленькие трагедии

Маленькие трагедии
16+
Режиссер Владимир Мирзоев
О спектакле

Вечная борьба добра и зла в "Маленьких трагедиях"

Режиссер Владимир Мирзоев представляет свою интерпретацию «Маленьких трагедий» — сборника классических произведений А.С. Пушкина. Спектакль объединяет в себе такие яркие пьесы, как «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Сцена из Фауста», «Священник и стихотворец» и «Поэт и толпа». В центре внимания зрителей окажется «Пир во время чумы», который служит сюжетным каркасом всего повествования.

Философские и эстетические размышления

Основные идеи спектакля опираются на три символических столпа, которые режиссер называет «тремя слонами»: поэзия, психологическая драма и хореография в стиле контемпорари. Эти составляющие помогают раскрыть глубокие темы смертных грехов и библейских заповедей, такие как зависть, убийство, скупость, конфликты поколений, прелюбодеяние, атеизм, страх смерти и эпидемии.

Моральные дилеммы и внутренние конфликты

Спектакль затрагивает важнейшие моральные дилеммы, побуждая зрителей задуматься о выборе между добром и злом. Главная идея постановки — моральный выбор и его последствия. Вечная борьба добра и зла звучит в спектакле как музыка Моцарта, пронизывающая всю историю.

Современный танец и сценография

Особое место в спектакле занимают визуальные и пластические метафоры, реализованные с помощью современного танца и выразительной сценографии. Это создает уникальную атмосферу, позволяющую глубже понять внутренние противоречия персонажей и их моральные испытания.

Не упустите шанс увидеть эту актуальную и глубокую постановку, которая заставляет задуматься о вечных ценностях и актуальных вопросах для каждого из нас.

Июнь
Июль
24 июня среда
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 2500 ₽
24 июля пятница
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 2500 ₽
27 июля понедельник
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 2500 ₽

