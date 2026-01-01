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Макс Евдокимов
Билеты от 1800₽
Киноафиша Макс Евдокимов

Макс Евдокимов

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте

Сольный концерт Макса Евдокимова в Black Loft Москва

Приглашаем вас на захватывающее шоу стендап-комика Макса Евдокимова, известного по таким проектам, как OUTSIDE STAND UP, Comedy Баттл и «Открытый Микрофон» на ТНТ. Это событие обещает стать настоящим подарком для любителей юмора!

О концерте

Макс Евдокимов славится своей комедийной эмпатией, смелой работой с залом и актуальными шутками, которые способны затронуть даже самых скептически настроенных зрителей. Вы точно проведете вечер в компании веселья и хорошего настроения!

Место проведения

Концерт состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильном и модном пространстве, создающем уникальную атмосферу. Здесь вы сможете насладиться коктейлями в баре, а также попробовать блюда европейской и русской кухни с авторской подачей.

Советы для гостей

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Важная информация

  • Сбор гостей: за час до начала программы
  • Возрастное ограничение: 18+ (на входе потребуется паспорт)
  • Организатор: КДК «Большевик»

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

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Сентябрь
27 сентября воскресенье
18:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1800 ₽

Фотографии

Макс Евдокимов Макс Евдокимов

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