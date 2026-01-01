Сольный концерт Макса Евдокимова в Black Loft Москва

Приглашаем вас на захватывающее шоу стендап-комика Макса Евдокимова, известного по таким проектам, как OUTSIDE STAND UP, Comedy Баттл и «Открытый Микрофон» на ТНТ. Это событие обещает стать настоящим подарком для любителей юмора!

О концерте

Макс Евдокимов славится своей комедийной эмпатией, смелой работой с залом и актуальными шутками, которые способны затронуть даже самых скептически настроенных зрителей. Вы точно проведете вечер в компании веселья и хорошего настроения!

Место проведения

Концерт состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильном и модном пространстве, создающем уникальную атмосферу. Здесь вы сможете насладиться коктейлями в баре, а также попробовать блюда европейской и русской кухни с авторской подачей.

Советы для гостей

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Важная информация

Сбор гостей: за час до начала программы

за час до начала программы Возрастное ограничение: 18+ (на входе потребуется паспорт)

18+ (на входе потребуется паспорт) Организатор: КДК «Большевик»

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!