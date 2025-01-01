Меню
Макбет
Киноафиша Макбет

Спектакль Макбет

По мотивам пьесы Уильяма Шекспира
Постановка
Театр Наций 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Макбет» в Государственном театре наций

Государственный театр наций представляет спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Макбет». В центре сюжета — апокалиптическая история, представленная в остросюжетной форме. Режиссер Елизавета Бондарь, известная своими музыкальными постановками, акцентирует внимание на звучании, включающем работу с композитором и голосоведением артистов.

Звучащая сценография

Сценография спектакля также «звучит», поскольку объекты декораций используются как музыкальные инструменты. Это делает спектакль особенно привлекательным для зрителей, ценящих экспериментальные постановки и глубокую психологическую драму.

Темы и концепции

«Макбет» — одна из самых мистических и мрачных трагедий Шекспира. История исследует внутренние переживания героя и его восприятие мира, что подчеркивает уникальный подход режиссера. «Я попыталась представить, что происходит в голове у Макбета. Как для него звучит весь этот мир после пережитого?» — делится своей концепцией Елизавета Бондарь.

В спектакле пространство становится звуковой средой, а мир контуженного на войне героя превращается в свалку, где предметы обретут новые звучания. Работа с текстом идет в логике окружения — речь становится неразборчивой и запутанной, наполняясь инверсиями и алогизмами. Это отражает всеобъемлющий ужас, который затмевает разум героя.

Что вас ждет

Если вы ищете уникальные театральные впечатления, спектакль «Макбет» — ваш выбор. Он обещает не только захватывающую историю, но и глубокую эмоциональную составляющую, раскрывающую сложности человеческой природы. Не пропустите возможность стать свидетелем этого экспериментального театра!

Режиссер
Елизавета Бондарь
В ролях
Дмитрий Гизбрехт
Мария Смольникова
Софья Евстигнеева
Александр Гришин
Антон Косточкин
Исполнители
София Сливина
Арсений Тарасенко
Владимир Мигиров
Виталий Довгалюк

Фотографии

Макбет Макбет Макбет Макбет
