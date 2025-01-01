Спектакль «Макбет» в Государственном театре наций

Государственный театр наций представляет спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Макбет». В центре сюжета — апокалиптическая история, представленная в остросюжетной форме. Режиссер Елизавета Бондарь, известная своими музыкальными постановками, акцентирует внимание на звучании, включающем работу с композитором и голосоведением артистов.

Звучащая сценография

Сценография спектакля также «звучит», поскольку объекты декораций используются как музыкальные инструменты. Это делает спектакль особенно привлекательным для зрителей, ценящих экспериментальные постановки и глубокую психологическую драму.

Темы и концепции

«Макбет» — одна из самых мистических и мрачных трагедий Шекспира. История исследует внутренние переживания героя и его восприятие мира, что подчеркивает уникальный подход режиссера. «Я попыталась представить, что происходит в голове у Макбета. Как для него звучит весь этот мир после пережитого?» — делится своей концепцией Елизавета Бондарь.

В спектакле пространство становится звуковой средой, а мир контуженного на войне героя превращается в свалку, где предметы обретут новые звучания. Работа с текстом идет в логике окружения — речь становится неразборчивой и запутанной, наполняясь инверсиями и алогизмами. Это отражает всеобъемлющий ужас, который затмевает разум героя.

Что вас ждет

