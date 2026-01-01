Магия свечей. Zaz Tribute

В Арт-пространстве «Особняк 1898» состоялся концерт, посвященный французской культуре. В этот вечер звуки песен Zaz порадовали зрителей, создавая атмосферу гармоничного сочетания шансона, джаза и поп-музыки. Исполнительница передала заряд живой эмоции и искренности, создавая уникальное восприятие каждой композиции.
Концерт состоялся в волшебной обстановке «Зеленого зала», освещенного сотнями свечей. Это способствовало созданию романтичной магии, ставящей акцент на свободе, характере и чувственности музыки, что особенно важно 8 марта.
В программе концерта звучали знаменитые хиты, в которых соединились удачные мелодии с ритмичной энергией. Концерт обещал внимательное и уважительное исполнение авторского материала, сохраняя живость, эмоциональную открытость и прямой контакт со зрителем.
На сцене выступил первый в Ростове оркестр джаз-мануш «Ratatouille Manouche Orchestre», состоящий из:
Билеты на концерт доступны в трех категориях, каждая из которых подразумевает свободную рассадку на стульях:
Продолжительность концерта — 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться атмосферным вечером в стиле французского шансон!