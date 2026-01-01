Магия свечей. Zaz Tribute

Концерт во французском духе в «Особняке 1898»

В Арт-пространстве «Особняк 1898» состоялся концерт, посвященный французской культуре. В этот вечер звуки песен Zaz порадовали зрителей, создавая атмосферу гармоничного сочетания шансона, джаза и поп-музыки. Исполнительница передала заряд живой эмоции и искренности, создавая уникальное восприятие каждой композиции.

Концерт состоялся в волшебной обстановке «Зеленого зала», освещенного сотнями свечей. Это способствовало созданию романтичной магии, ставящей акцент на свободе, характере и чувственности музыки, что особенно важно 8 марта.

Уникальная программа

В программе концерта звучали знаменитые хиты, в которых соединились удачные мелодии с ритмичной энергией. Концерт обещал внимательное и уважительное исполнение авторского материала, сохраняя живость, эмоциональную открытость и прямой контакт со зрителем.

Исполнители

На сцене выступил первый в Ростове оркестр джаз-мануш «Ratatouille Manouche Orchestre», состоящий из:

Лера Колобова — вокал;

Сергей Проворов — гитара;

Ирина Николова — скрипка;

Даниил Устинов — контрабас;

Григорий Половинка — баян.

Информация для зрителей

Билеты на концерт доступны в трех категориях, каждая из которых подразумевает свободную рассадку на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд;

Категория A: 2-й и 3-й ряды;

Категория B: все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться атмосферным вечером в стиле французского шансон!