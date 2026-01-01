Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. Zaz Tribute
Магия свечей. Zaz Tribute

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт во французском духе в «Особняке 1898»

В Арт-пространстве «Особняк 1898» состоялся концерт, посвященный французской культуре. В этот вечер звуки песен Zaz порадовали зрителей, создавая атмосферу гармоничного сочетания шансона, джаза и поп-музыки. Исполнительница передала заряд живой эмоции и искренности, создавая уникальное восприятие каждой композиции.

Концерт состоялся в волшебной обстановке «Зеленого зала», освещенного сотнями свечей. Это способствовало созданию романтичной магии, ставящей акцент на свободе, характере и чувственности музыки, что особенно важно 8 марта.

Уникальная программа

В программе концерта звучали знаменитые хиты, в которых соединились удачные мелодии с ритмичной энергией. Концерт обещал внимательное и уважительное исполнение авторского материала, сохраняя живость, эмоциональную открытость и прямой контакт со зрителем.

Исполнители

На сцене выступил первый в Ростове оркестр джаз-мануш «Ratatouille Manouche Orchestre», состоящий из:

  • Лера Колобова — вокал;
  • Сергей Проворов — гитара;
  • Ирина Николова — скрипка;
  • Даниил Устинов — контрабас;
  • Григорий Половинка — баян.

Информация для зрителей

Билеты на концерт доступны в трех категориях, каждая из которых подразумевает свободную рассадку на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд;
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды;
  • Категория B: все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться атмосферным вечером в стиле французского шансон!

20 марта пятница
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
8 апреля среда
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 2000 ₽

