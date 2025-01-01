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Stand Up. Открытый микрофон
Киноафиша Stand Up. Открытый микрофон

Stand Up. Открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Stand-up: Открытый микрофон во Флэш баре

Приглашаем вас на уникальное шоу «Открытый микрофон», где комики разных возрастов представляют свои новые номера. Это отличная возможность увидеть, как молодые таланты и опытные юмористы проверяют свои шутки на зрителях.

О Флэш баре

Флэш бар — это не просто место, где можно выпить и перекусить. Это уютный уголок, созданный командой КВН Флэш-Рояль, чемпиона 2023 года. Здесь вас ждет:

  • Позитивная атмосфера и заряд хорошего настроения;
  • Выступления комиков из популярных ТВ- и YouTube-проектов;
  • Уютный интерьер, который способствует комфортному проведению времени.

Что ожидать на шоу?

На «Открытом микрофоне» вы сможете увидеть как новички, так и настоящие мастера юмора. Каждый вечер — это новая программа, новые шутки и незабываемые впечатления. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!

Где и когда?

Флэш бар находится в центре города, что делает его идеальным местом для вечернего отдыха. Следите за анонсами, чтобы не пропустить ближайшие выступления!

Приходите, смейтесь и поддержите комиков в их стремлении развиваться и радовать зрителей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 3 августа
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
19:00 от 300 ₽

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