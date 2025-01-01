Stand-up: Открытый микрофон во Флэш баре

Приглашаем вас на уникальное шоу «Открытый микрофон», где комики разных возрастов представляют свои новые номера. Это отличная возможность увидеть, как молодые таланты и опытные юмористы проверяют свои шутки на зрителях.

О Флэш баре

Флэш бар — это не просто место, где можно выпить и перекусить. Это уютный уголок, созданный командой КВН Флэш-Рояль, чемпиона 2023 года. Здесь вас ждет:

Позитивная атмосфера и заряд хорошего настроения;

Выступления комиков из популярных ТВ- и YouTube-проектов;

Уютный интерьер, который способствует комфортному проведению времени.

Что ожидать на шоу?

На «Открытом микрофоне» вы сможете увидеть как новички, так и настоящие мастера юмора. Каждый вечер — это новая программа, новые шутки и незабываемые впечатления. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!

Где и когда?

Флэш бар находится в центре города, что делает его идеальным местом для вечернего отдыха. Следите за анонсами, чтобы не пропустить ближайшие выступления!

Приходите, смейтесь и поддержите комиков в их стремлении развиваться и радовать зрителей!