Stand Up. Открытый микрофон

Приглашаем вас на уникальное шоу «Открытый микрофон», где комики разных возрастов представляют свои новые номера. Это отличная возможность увидеть, как молодые таланты и опытные юмористы проверяют свои шутки на зрителях.
Флэш бар — это не просто место, где можно выпить и перекусить. Это уютный уголок, созданный командой КВН Флэш-Рояль, чемпиона 2023 года. Здесь вас ждет:
На «Открытом микрофоне» вы сможете увидеть как новички, так и настоящие мастера юмора. Каждый вечер — это новая программа, новые шутки и незабываемые впечатления. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!
Флэш бар находится в центре города, что делает его идеальным местом для вечернего отдыха. Следите за анонсами, чтобы не пропустить ближайшие выступления!
Приходите, смейтесь и поддержите комиков в их стремлении развиваться и радовать зрителей!