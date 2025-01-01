Магия свечей. Щелкунчик в джазе

Щелкунчик в джазе: новогодний концерт при свечах в Доме архитектора

StageMagic приглашает вас в предновогоднюю пору на удивительный концерт «Щелкунчик в джазе» и экскурсию в роскошном особняке Половцова, расположенном в самом центре украшенного Петербурга! В этот особенный вечер виртуозные музыканты LEV PIANO JAZZ BAND перевернут ваше представление о самом известном сочинении великого композитора Петра Ильича Чайковского.

Уникальное музыкальное переживание

Исполняя «Щелкунчика» в зажигательной джазовой манере, музыканты предложат вам авторские аранжировки виртуозного пианиста Льва Шишкина (LEV PIANO). Яркие импровизации, экспрессия ритмов и сочные гармонии создадут незабываемую атмосферу! Настоящим украшением вечера станут балетные номера из «Щелкунчика» в исполнении изящной балерины.

Экскурсия по Дому Архитектора

Перед началом концерта вас ждет экскурсия по интерьерам Дома Архитектора. Бронзовый зал, в котором пройдет концерт, является подлинным шедевром. Даже двери здесь — произведение искусства, а свет проникает сквозь огромный световой плафон на потолке. Особняк находится неподалеку от Исаакиевского собора и был построен под руководством известного мецената Александра Александровича Половцова с участием выдающихся архитекторов своего времени.

Особняк Половцова

Уникальные парадные комнаты, включая Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером и библиотека, отражают величественный стиль XIX века и прекрасно сохранили свой облик до наших дней.

Новогоднее настроение

Атмосферный джазовый концерт «Щелкунчик в джазе» подарит вам искрометное новогоднее настроение и незабываемые впечатления! В качестве бонуса перед концертом каждому зрителю предложат бокал игристого.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

Категория A (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

Категория B (все ряды, начиная с 4-го) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

Категория C (все ряды, начиная с 4-го) без экскурсии

Продолжительность концерта — 75 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендовано приходить за 30 минут до начала концерта. Продолжительность экскурсии — 25 минут.

При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы, чтобы обеспечить комфортное посещение. Если билетов с экскурсией нет в продаже, оставшиеся билеты не предоставят возможность для экскурсии по экспозиции.