Магда
Киноафиша Магда

Спектакль Магда

Постановка
Город 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о любви и трагедии в тени мировой истории

Добро пожаловать в мир, где личные драмы переплетаются с глобальными катастрофами. Спектакль «Магда» погружает зрителя в атмосферу весны 1945 года, когда в бункере Адольфа Гитлера разворачиваются последние события Второй мировой войны.

Главные герои

Магда — многодетная мать и жена Йозефа Геббельса, главного пропагандиста нацистской Германии. Она олицетворяет женщину, ставшую жертвой политической системы, которая, казалось бы, должна была ее защищать. В этом спектакле Магда предстает перед зрителями как сложный и противоречивый персонаж, осознающий всю ужасность ситуации, в которой оказалась.

Темы и идеи

Основная идея постановки — осознание того, что национал-социалистическая партия изменила ход мировой истории. Ведущие умы того времени, заигравшись в «вождей» и «сверхлюдей», становятся жалкими и никчемными. Единственная, кто понимает эту трагедию, — Магда. Спектакль заставляет задуматься о цене власти и преданности идеалам, которые в конечном итоге оборачиваются катастрофой.

Интересные факты

Спектакль основывается на реальных событиях и личностях, что делает его особенно актуальным для зрителей. Магда Геббельс, несмотря на свою роль в нацистском режиме, остается загадочной фигурой, чье внутреннее состояние и противоречия становятся центральной темой постановки.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и провокационную работу, которая заставляет задуматься над уроками истории.

Режиссер
Алексей Романов
В ролях
Татьяна Быкова
Борис Трейбич
Татьяна Стенина
Дмитрий Стариков
Игорь Кузнецов

Купить билет на спектакль Магда

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
4 октября суббота
18:00
Город Самара, просп. Ленина, 14а
от 800 ₽

Фотографии

Фотографии

