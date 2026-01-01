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Mad Mozart в Астане
Киноафиша Mad Mozart в Астане

Mad Mozart в Астане

Продолжительность 1 ч 30 мин

О концерте

Mad mozart - уникальное симфоническое шоу в Казахстане

Уникальная возможность увидеть mad mozart в Казахстане! 22 мая в Алматы, в Dostyk Hall, и 24 мая в Астане в Дворце «Жастар» музыканты представят свое грандиозное шоу.

Симфония рок-музыки

mad mozart соединяет классические инструменты с легендарными рок-, поп- и электронными треками, создавая динамичное представление, наполненное музыкой, ритмом и светом. Это не просто концерт — это настоящий музыкальный спектакль, который включает в себя танцы и энергетику, захватывающую с первой ноты.

Грандиозная программа

В программе — величайшие хиты от The Prodigy, AC/DC и The Beatles до Coldplay, Michael Jackson, Imagine Dragons, Billie Eilish и даже Ludovico Einaudi. Вы еще не видели ничего подобного!

Удивительный опыт

После серии sold-out концертов в Европе и на Ближнем Востоке mad mozart впервые приезжают в Казахстан, чтобы поделиться своей великолепной музыкой. Приготовьтесь быть удивлёнными виртуозными скрипками и захватывающим ритмом барабанов.

Не упустите шанс услышать мировые хиты в симфоническом формате — билеты уже в продаже!

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В других городах
Ноябрь
2 ноября понедельник
20:00
Дворец «Жастар» Астана, пр. Республики 34
от 10000 ₸

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