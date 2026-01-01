Большой тур команды «Астана»
Шоу команды «Астана» в Алматы

Легендарная команда КВН «Астана» отправляется в большой тур по Казахстану, и это зрелище, которое нельзя пропустить! Чемпионы Высшей лиги КВН 2017 года, обладатели «Большого КиВиНа в Золотом» и двукратные победители Летнего кубка возвращаются с новой мощной концертной программой.

Зрителей ждёт множество ярких моментов:

  • фирменный интеллектуальный юмор;
  • острая сатира и актуальные темы;
  • импровизация и живой контакт с залом;
  • атмосфера большого праздничного шоу.

Артисты, покорившие проекты «Игра», «Концерты» на ТНТ и шоу «Звёзды», сегодня собирают аншлаги по всей стране. Их юмор понятен, близок и любим зрителями.

Не упустите возможность увидеть команду «Астана» в своём городе и стать частью значимого юмористического события года.

Место проведения: г. Алматы, Достык, 56, Дворец Республики

Дата: 18 сентября 2026 года

Время: 20:00

Состав команды: Еркебулан Мырзабек, Бауржан Омаров, Арнат Утепбергенов, Олжас Рымбаев, Данияр Джумадилов

Возрастное ограничение: 5+

