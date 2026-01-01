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Macan
Киноафиша Macan

Macan

16+
Возраст 16+

О концерте

Концертный тур Макана по России

Рэпер Макан, яркая звезда музыкальной сцены, представляет свой новый концертный тур. Этот универсальный артист способен удивить даже самого искушённого зрителя: от зажигательных ритмов про районы и дороги до трогательных историй о любви. Его творчество сочетает в себе агрессивные и нежные мотивы, что делает каждое выступление уникальным.

Не пропустите концерт Макана

Макан, быстро завоевавший популярность в начале 2020-х, уже успел стать кумиром молодёжи. Его тексты резонируют с реальностью, отражая опыт и эмоции, знакомые многим. Не упустите возможность стать частью его нового шоу, где он интригует и развлекает публику своим обаянием и талантом.

Неповторимый стиль

Каждое выступление Макана — это не просто концерт, а настоящий праздник, наполненный энергией и отличным настроением. Его артистизм и способность подключать зрителей к своему миру обещают незабываемые впечатления. Откройте для себя новые грани его творчества и забудьте о повседневных заботах!

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В других городах
Декабрь
13 декабря воскресенье
20:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 2000 ₽
19 декабря суббота
20:00
Сибирь-арена Новосибирск, Немировича-Данченко, 160р
от 1500 ₽

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