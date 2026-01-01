Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
М. Әуезов. Қоштасқым келмейді!
Киноафиша М. Әуезов. Қоштасқым келмейді!

Спектакль М. Әуезов. Қоштасқым келмейді!

Постановка
ТЮЗ им. Г. Мусрепова

О спектакле

Көрнекті орыс драматургы А. Володиннің терең психологизмімен ерекшеленетін пьесасына ажырасуға бел буған сегіз отбасының тағдыры арқау болады. Жасы, әлеуметтік мәртебесі, дүниетанымы жағынан әртүрлі бірнеше шаңырақ иелері сан түрлі өмір драмасына ұшырап, күмән-күдікке, тәкаппарлыққа бой алдырады - бақытты кездесулер баянсыз қоштасуларға ұласқалы тұр. Некелерін бұзуға сотқа келген оларды татуластырмаққа судья барын салады. Алайда өзімшіл ерлі-зайыптылар бірін бірі тыңдаудан, түсінуден қалған…

Шарттылық белең алатын қойылымда әр кейіпкер әртүрлі танымын, жеке дүниетанымын алға тартады. Әрбір кейіпкер, яғни әрбір адам жеке әлем, тек сол әлемге үңілу, оны түсіне, қажет болса кешіре білу - үлкен қасиет. Негізінен театрдың жас буыны қатысатын спектакль өмірдің осы бір қарапайым да күрделі пәлсапасы туралы ойларға жетелейді.

АКТЕРЛІК ҚҰРАМДА:

Катя - И. Құлмағамбетова @indilek_k

Митя - М. Асаубай @magzhanturys

Әйел - Г. Жакупова @dzhakupova_gulnara

Ирина - А. Ағымбай @agimbaevaa

Валера - Р. Бекет @n.raiim

Фотограф - М. Мұхтарұлы @merey_mukhtaruly

Дядя Витя - Р. Бекет @n.raiim

Козлов - А. Мажит @assan_mazhit

Козлова - Л. Тілеуова @leila_tleuova

Судья - Қ. Демеу @kasymdemeu

Шумилов - Ж. Садырбаев @svzhandarbek

Шумилова - М. Келгенбай @madina_kelgenbai

Судья - А. Бақытжанова @azharlym_magzum_official

Керилашвили - Ж. Байсалбеков @jasulan_baisalbekov

Лариса - Д. Нығметуллина @dikosya.official

Анасы - М. Омарбекова @umarbekova.meruert

Судья - Ш. Асқарованың орнына Н. Бексұлтанова

Рэпер - Н. Қуанышбайұлы @nuri_quanysh

Никулин - Ж. Толғанбай @zhalgas.tolganbay

Никулина - К. Шаяхметова @kunsulu_turgynbekkyzy

Судья - Ж. Байсалбеков @jasulan_baisalbekov

Беляев - Е. Бектасов @ermek.bektasov.7

Беляева - А. Бақытжанова @azharlym_magzum_official

Судья - А. Лепесбаев @alihan_lepesbaev

Миронов - Д. Анарбай @dauir.anarbay

Миронова - Л. Қалдыбекова @lyazzat_abish_

Судья - З. Көпжасарованың орнына Н. Бексұлтанова

Керилашвили жігіттері - Ә. Базарбай @adletbazarbai , Қ. Демеу @kasymdemeu ,

Р. Бекет @n.raiim , Ғ. Амангелдіұлы @amangeldiuli

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше