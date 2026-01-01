Көрнекті орыс драматургы А. Володиннің терең психологизмімен ерекшеленетін пьесасына ажырасуға бел буған сегіз отбасының тағдыры арқау болады. Жасы, әлеуметтік мәртебесі, дүниетанымы жағынан әртүрлі бірнеше шаңырақ иелері сан түрлі өмір драмасына ұшырап, күмән-күдікке, тәкаппарлыққа бой алдырады - бақытты кездесулер баянсыз қоштасуларға ұласқалы тұр. Некелерін бұзуға сотқа келген оларды татуластырмаққа судья барын салады. Алайда өзімшіл ерлі-зайыптылар бірін бірі тыңдаудан, түсінуден қалған…
Шарттылық белең алатын қойылымда әр кейіпкер әртүрлі танымын, жеке дүниетанымын алға тартады. Әрбір кейіпкер, яғни әрбір адам жеке әлем, тек сол әлемге үңілу, оны түсіне, қажет болса кешіре білу - үлкен қасиет. Негізінен театрдың жас буыны қатысатын спектакль өмірдің осы бір қарапайым да күрделі пәлсапасы туралы ойларға жетелейді.
АКТЕРЛІК ҚҰРАМДА:
Катя - И. Құлмағамбетова @indilek_k
Митя - М. Асаубай @magzhanturys
Әйел - Г. Жакупова @dzhakupova_gulnara
Ирина - А. Ағымбай @agimbaevaa
Валера - Р. Бекет @n.raiim
Фотограф - М. Мұхтарұлы @merey_mukhtaruly
Дядя Витя - Р. Бекет @n.raiim
Козлов - А. Мажит @assan_mazhit
Козлова - Л. Тілеуова @leila_tleuova
Судья - Қ. Демеу @kasymdemeu
Шумилов - Ж. Садырбаев @svzhandarbek
Шумилова - М. Келгенбай @madina_kelgenbai
Судья - А. Бақытжанова @azharlym_magzum_official
Керилашвили - Ж. Байсалбеков @jasulan_baisalbekov
Лариса - Д. Нығметуллина @dikosya.official
Анасы - М. Омарбекова @umarbekova.meruert
Судья - Ш. Асқарованың орнына Н. Бексұлтанова
Рэпер - Н. Қуанышбайұлы @nuri_quanysh
Никулин - Ж. Толғанбай @zhalgas.tolganbay
Никулина - К. Шаяхметова @kunsulu_turgynbekkyzy
Судья - Ж. Байсалбеков @jasulan_baisalbekov
Беляев - Е. Бектасов @ermek.bektasov.7
Беляева - А. Бақытжанова @azharlym_magzum_official
Судья - А. Лепесбаев @alihan_lepesbaev
Миронов - Д. Анарбай @dauir.anarbay
Миронова - Л. Қалдыбекова @lyazzat_abish_
Судья - З. Көпжасарованың орнына Н. Бексұлтанова
Керилашвили жігіттері - Ә. Базарбай @adletbazarbai , Қ. Демеу @kasymdemeu ,
Р. Бекет @n.raiim , Ғ. Амангелдіұлы @amangeldiuli