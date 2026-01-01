Оповещения от Киноафиши
Гарольд и Мод
Гарольд и Мод

Спектакль Гарольд и Мод

Продолжительность 2 часа

О спектакле

Гарольд и Мод: драма о любви и понимании

Спектакль «Гарольд и Мод» — это остроконфликтная драма в двух действиях с элементами сатиры, которая заставляет задуматься о взглядах на жизнь. В центре сюжета — 80-летняя Мод, обладающая удивительным мироощущением. Она воспринимает мир с любовью и оптимизмом, несмотря на свой возраст.

На противоположном полюсе находится юный Гарольд. Для него мир кажется мрачным, полным разрушения и отчаяния. Однако встреча с Мод меняет его восприятие: она открывает ему совершенно новый взгляд на окружающую реальность.

Их отношения — это не просто дружба, а искреннее чувство, которое преображает Гарольда. Обаяние и внутренняя свобода Мод становятся теми элементами, которые способны затронуть не только молодого человека, но и сердце каждого зрителя.

Приходите на спектакль, чтобы окунуться в атмосферу тепла и любви, где даже в самых темных уголках жизни появляется надежда и свет.

Режиссер
Д. Скирта
В ролях
Евгений Дубовик
Татьяна Тарская

В других городах
Март
Апрель
20 марта пятница
19:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 3000 ₽
19 апреля воскресенье
18:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 3000 ₽

