Авантюрная комедия с неожиданными поворотами сюжета на Гастрольной сцене театра им. Лермонтова

18 мая 2026 года на Гастрольной сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алматы зрители увидят авантюрную комедию «Развод по-русски», основанную на пьесе Ольги Степновой.

Сюжет

Марк и Ольга, после 20 лет совместной жизни, решают развестись. На пути к новым жизненным горизонтам муж решает разделить их общий дом, возведя стену своими руками. Однако, неожиданное появление таинственной покупательницы рушит его планы на спокойное одиночество и вызывает череду комичных ситуации, полных неожиданных поворотов.

Жанр и актерский состав

Спектакль представляет собой авантюрную комедию с тонким юмором и неожиданными сюжетными поворотами. В главных ролях — звезды театра и кино: Александр Пашков, Карина Мишулина / Ирина Ефремова и Александр Фролов, которые обязательно добавят яркие оттенки к истории о любви и свободе.

Обратите внимание

Купленные билеты возврату и обмену не подлежат.