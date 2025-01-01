Спектакль Любовь по-французски

Комедия о любви и проблемах поколений с участием любимых артистов

Почтенный бизнесмен Эдмонд Фонтаж желает выдать дочь за своего делового партнера, но Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря — доброго и порядочного, но небогатого Огюстена. Голова отца семейства идет кругом, а тут в доме Фонтаж появляется информация, что у Эдмонда есть внук. Проблемы отцов и детей становятся совсем запутанными, когда у отпрысков появляются… собственные дети!

Легкость и остроумие французской комедии

По-французски легкая и остроумная комедия: замечательная музыка, песни, танцы, искрометные шутки и масса нелепых комических ситуаций, в которые попадают герои — все это не оставит зрителя равнодушным и запомнится надолго!