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Любовь по-французски
Билеты от 1200₽
Киноафиша Любовь по-французски

Спектакль Любовь по-французски

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Комедия о любви и проблемах поколений с участием любимых артистов

Почтенный бизнесмен Эдмонд Фонтаж желает выдать дочь за своего делового партнера, но Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря — доброго и порядочного, но небогатого Огюстена. Голова отца семейства идет кругом, а тут в доме Фонтаж появляется информация, что у Эдмонда есть внук. Проблемы отцов и детей становятся совсем запутанными, когда у отпрысков появляются… собственные дети!

Легкость и остроумие французской комедии
По-французски легкая и остроумная комедия: замечательная музыка, песни, танцы, искрометные шутки и масса нелепых комических ситуаций, в которые попадают герои — все это не оставит зрителя равнодушным и запомнится надолго!

Режиссер
Семен Стругачев
Семен Стругачев
В ролях
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Андрей Носков
Андрей Носков
Светлана Пермякова
Светлана Пермякова
Дмитрий Аверин
Дмитрий Аверин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Любовь по-французски Любовь по-французски Любовь по-французски Любовь по-французски Любовь по-французски Любовь по-французски

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