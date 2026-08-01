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О концерте

Стендап-программа «Лучшее» в Казани

Приглашаем вас на стендап-шоу «Лучшее», где выступят лучшие комики Татарстана, знаменитые участники телепроектов на ТНТ и различных интернет-платформах. Это уникальная возможность увидеть живую комедию и насладиться местным юмором в непринужденной атмосфере.

Доступные цены и формат

Билет на мероприятие стоит всего 1000-1300 рублей — это как цена двух чашек кофе. Мы понимаем, как важно сочетать качество и доступность, поэтому предлагаем вам отличное комедийное шоу по разумной цене.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, программа рассчитана на зрителей старше 18 лет. На входе могут попросить документы, так как в выступлениях используется взрослая лексика и темы, которые могут не понравиться чувствительным зрителям.

Почему стоит прийти?

Если вы давно смотрите стендап в интернете или по телевизору, но не решались посетить шоу вживую, то «Лучшее» — именно тот вечер, который вас удивит и развлечет. Мы гарантируем, что здесь вас ждет атмосфера веселья и смеха!

Сбор гостей в 19:00. Не упустите шанс стать частью этого комедийного праздника!

Купить билет на концерт Лучшее

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
16 августа воскресенье
18:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
21 августа пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
22 августа суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
28 августа пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
29 августа суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
30 августа воскресенье
20:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
4 сентября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
5 сентября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
6 сентября воскресенье
20:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
11 сентября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
12 сентября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
13 сентября воскресенье
18:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
18 сентября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
19 сентября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
25 сентября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
26 сентября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
2 октября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
3 октября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
9 октября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
10 октября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
16 октября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
17 октября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
23 октября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
24 октября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
30 октября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
31 октября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
6 ноября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
7 ноября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
13 ноября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
14 ноября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
20 ноября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
21 ноября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
27 ноября пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
28 ноября суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
4 декабря пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
5 декабря суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
11 декабря пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
12 декабря суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
18 декабря пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
19 декабря суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
25 декабря пятница
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽
26 декабря суббота
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Стендап для взрослых 30+
18+
Юмор

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26 августа в 21:00 Stand up Club
от 700 ₽
ЛёдЪ
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ЛёдЪ

13 декабря в 19:00 Арт-пространство «Библиотека»
от 2000 ₽
Мирослава и Злата Быковы. Тот самый тур
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Мирослава и Злата Быковы. Тот самый тур

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