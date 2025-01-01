Лучшее за неделю

На сцену первого стендап-клуба Екатеринбурга выйдут только лучшие комики, отобранные с открытых микрофонов этой недели. Они представят свои монологи, которые уже завоевали признание зрителей на других шоу клуба.
Двери клуба открываются за полчаса до начала выступления. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть заказать что-то из меню. Обратите внимание: после начала шоу бар прекращает свою работу.
Рассадка производится строго в соответствии с выбранными на схеме местами, что обеспечит вам максимальный комфорт во время представления. Не упустите возможность насладиться атмосферой стендапа в окружении единомышленников!
Стендап-клубы становятся всё более популярными, привлекая зрителей разнообразием форматов и стилей. Этот вечер – отличная возможность увидеть, как комики работают над своими номерами и получают реакцию публики в реальном времени.
Приходите и проведите вечер в компании хорошего юмора и ярких эмоций!