Лучшее за неделю

Стендап в Екатеринбурге: Вечер лучших комиков

На сцену первого стендап-клуба Екатеринбурга выйдут только лучшие комики, отобранные с открытых микрофонов этой недели. Они представят свои монологи, которые уже завоевали признание зрителей на других шоу клуба.

Когда и где?

Двери клуба открываются за полчаса до начала выступления. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть заказать что-то из меню. Обратите внимание: после начала шоу бар прекращает свою работу.

Уютная атмосфера и комфортная рассадка

Рассадка производится строго в соответствии с выбранными на схеме местами, что обеспечит вам максимальный комфорт во время представления. Не упустите возможность насладиться атмосферой стендапа в окружении единомышленников!

Интересные факты

Стендап-клубы становятся всё более популярными, привлекая зрителей разнообразием форматов и стилей. Этот вечер – отличная возможность увидеть, как комики работают над своими номерами и получают реакцию публики в реальном времени.

Приходите и проведите вечер в компании хорошего юмора и ярких эмоций!