Лучшее за неделю

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О концерте/спектакле

Стендап в Екатеринбурге: Вечер лучших комиков

На сцену первого стендап-клуба Екатеринбурга выйдут только лучшие комики, отобранные с открытых микрофонов этой недели. Они представят свои монологи, которые уже завоевали признание зрителей на других шоу клуба.

Когда и где?

Двери клуба открываются за полчаса до начала выступления. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть заказать что-то из меню. Обратите внимание: после начала шоу бар прекращает свою работу.

Уютная атмосфера и комфортная рассадка

Рассадка производится строго в соответствии с выбранными на схеме местами, что обеспечит вам максимальный комфорт во время представления. Не упустите возможность насладиться атмосферой стендапа в окружении единомышленников!

Интересные факты

Стендап-клубы становятся всё более популярными, привлекая зрителей разнообразием форматов и стилей. Этот вечер – отличная возможность увидеть, как комики работают над своими номерами и получают реакцию публики в реальном времени.

Приходите и проведите вечер в компании хорошего юмора и ярких эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 июля
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 700 ₽
Екатеринбург, 3 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

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Стендап в Баре!
1 августа в 22:00 Standup Bar
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