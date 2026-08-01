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Скоро в прокате «Время сиять» 1
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Los Pollos
Билеты от 10000₽
Киноафиша Los Pollos

Los Pollos

18+
Возраст 18+
Билеты от 10000₽

О концерте

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Август
14 августа пятница
23:00
Gipsy Москва, Болотная наб., 3, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Дневной стендап
18+
Юмор

Дневной стендап

15 августа в 16:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Стендап-концерт Филиппа Воронина в Москве
18+
Юмор

Стендап-концерт Филиппа Воронина в Москве

23 августа в 20:30 КДК «Большевик»
от 1250 ₽
ТенорА XXI века. Юбилейный рождественский концерт
6+
Классическая музыка

ТенорА XXI века. Юбилейный рождественский концерт

23 декабря в 19:00 Дом музыки
от 900 ₽
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