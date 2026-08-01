Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
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Билеты от 10000₽
Киноафиша
Los Pollos
Los Pollos
18+
рок
Возраст
18+
Билеты от 10000₽
О концерте
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Август
14 августа
пятница
23:00
Gipsy
Москва, Болотная наб., 3, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
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от 10000 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
Дневной стендап
15 августа в 16:30
O'Donoghue's
от 1390 ₽
18+
Юмор
Стендап-концерт Филиппа Воронина в Москве
23 августа в 20:30
КДК «Большевик»
от 1250 ₽
6+
Классическая музыка
ТенорА XXI века. Юбилейный рождественский концерт
23 декабря в 19:00
Дом музыки
от 900 ₽
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