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Как приручить волков
Билеты от 1100₽
Киноафиша Как приручить волков

Спектакль Как приручить волков

Постановка
Детский театр теней 6+
Режиссер Евгения Тарасова
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

История о добром сердце

На свете нет злых зверей, но есть голодные, бездомные и несчастные. Даже дикого волка можно приручить, если у тебя есть тарелка вкусного супа, магическое заклинание и доброе сердце.

Отважная Матильда

Главная героиня спектакля — смелая девочка Матильда. Всего за три вечера, с мешком чечевицы и несколькими волшебными сказками, она превращает свирепых хищников в добрых друзей. А может, даже в собак.

Тайна ночного леса

По ночам в лесу иногда всё ещё слышен вой на луну. Но он уже совсем не страшный.

Сказочное пространство

Спектакль проходит в огромном шатре, расположенном прямо в фойе театра. Зрители оказываются внутри сказочного леса, где оживают дикие звери и волшебные истории.

Для юных зрителей

Эта сказка предназначена для самых маленьких и бесстрашных зрителей, которым предстоит узнать, как доброе сердце способно менять мир вокруг.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
18:00 от 1100 ₽
16 сентября
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