Спектакль Как приручить волков

История о добром сердце

На свете нет злых зверей, но есть голодные, бездомные и несчастные. Даже дикого волка можно приручить, если у тебя есть тарелка вкусного супа, магическое заклинание и доброе сердце.

Отважная Матильда

Главная героиня спектакля — смелая девочка Матильда. Всего за три вечера, с мешком чечевицы и несколькими волшебными сказками, она превращает свирепых хищников в добрых друзей. А может, даже в собак.

Тайна ночного леса

По ночам в лесу иногда всё ещё слышен вой на луну. Но он уже совсем не страшный.

Сказочное пространство

Спектакль проходит в огромном шатре, расположенном прямо в фойе театра. Зрители оказываются внутри сказочного леса, где оживают дикие звери и волшебные истории.

Для юных зрителей

Эта сказка предназначена для самых маленьких и бесстрашных зрителей, которым предстоит узнать, как доброе сердце способно менять мир вокруг.