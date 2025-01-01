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Location
Киноафиша Location

Спектакль Location

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Режиссер Марк Букин, Дмитрий Мульков
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Location»: Истории, которые живут рядом с вами

«Рядом с вами – множество человеческих историй. Вы можете их услышать вместе с Location. Этот спектакль создан из рассказов горожан – незнакомцев, а может, и кого-то из тех, с кем вы уже встречались. Это спектакль о людях, попытка обнаружить между ними что-то общее.»

Формат спектакля

В спектакле выступают рассказчики – реальные люди, которые делятся своими историями. Ведущий-проводник помогает зрителям следовать по маршруту, открывая новые грани привычного городского пространства. У зрителей есть возможность выбрать один из двух маршрутов. Это позволяет каждому участнику испытать уникальный опыт, открывая для себя город и его обитателей по-новому.

Новый взгляд на знакомые места

Неспешно перемещаясь по городу, зрители смогут узнать знакомые места с новой стороны и, возможно, впервые услышат их живые истории. Старт спектакля Location – на площади перед Пермским театром оперы и балета.

Что такое дрейф?

Дрейф – это путешествие по городу без определенного пункта назначения. На старте Location вы получите наушники, в которых будете слышать истории героев спектакля. Это создаст атмосферу погружения в мир рассказанных историй.

Подготовка к спектаклю

Что взять с собой в дрейф? Мы рекомендуем надеть удобную обувь для перемещения по городу и комфортную одежду в зависимости от погоды. Также просим вас указывать контактные данные при покупке билета, чтобы мы могли связаться с вами в случае переноса показа спектакля.

Не упустите уникальную возможность стать частью захватывающего спектакля, который соединяет людей через их истории.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 24 июля
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 1500 ₽
Пермь, 26 июля
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
15:00 от 1500 ₽
Пермь, 7 августа
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 1500 ₽
Пермь, 23 августа
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
15:00 от 1500 ₽
Пермь, 28 августа
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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