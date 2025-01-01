Спектакль Море

В центре сюжета спектакля — трогательная история о любви, которая так и не смогла состояться. Два человека, хранившие в своих сердцах чувства друг к другу почти девяносто лет, встречаются за полчаса до прилива на берегу моря. Это встреча становится для них шансом понять, почему они не смогли связать свои судьбы.
Спектакль предлагает зрителям уникальное путешествие в прошлое героев. Как они прожили свои жизни? Какие обстоятельства помешали им открыться друг другу? Постановка основана на одноименной пьесе Ирины Смагиной и затрагивает темы потерянного времени и упущенных возможностей.
Режиссером спектакля выступил Илья Лямин, который уже зарекомендовал себя в театральном искусстве благодаря своим глубоким и эмоциональным работам. Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу произведения без лишней суеты.
Приобретая билет, вы соглашаетесь с правилами театра. Подробности можно узнать на официальной странице театра.