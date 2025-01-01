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Спектакль Море

Постановка
Пермский молодежный театр 12+
Режиссер Илья Лямин
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль-путешествие в прошлое двух влюбленных

В центре сюжета спектакля — трогательная история о любви, которая так и не смогла состояться. Два человека, хранившие в своих сердцах чувства друг к другу почти девяносто лет, встречаются за полчаса до прилива на берегу моря. Это встреча становится для них шансом понять, почему они не смогли связать свои судьбы.

Погружение в прошлое

Спектакль предлагает зрителям уникальное путешествие в прошлое героев. Как они прожили свои жизни? Какие обстоятельства помешали им открыться друг другу? Постановка основана на одноименной пьесе Ирины Смагиной и затрагивает темы потерянного времени и упущенных возможностей.

Режиссура и продолжительность

Режиссером спектакля выступил Илья Лямин, который уже зарекомендовал себя в театральном искусстве благодаря своим глубоким и эмоциональным работам. Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу произведения без лишней суеты.

Правила театра

Приобретая билет, вы соглашаетесь с правилами театра. Подробности можно узнать на официальной странице театра.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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