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Пол это лава, а Маша ШЛВ
Киноафиша Пол это лава, а Маша ШЛВ

Спектакль Пол это лава, а Маша ШЛВ

Постановка
Пермский молодежный театр 18+
Режиссер Илья Лямин
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мелодрама городских окраин по пьесе Маши Конторович

Приглашаем вас на премьеры спектакля «Мелодрама городских окраин», основанного на пьесе Маши Конторович. Это история о поисках любви, где центральной фигурой является Маша, которая на протяжении шести лет пытается найти свое счастье.

Персонажи и выбор

Маша сталкивается с тремя мужчинами: Колей, Ромой и Денисом. Каждый из них по-своему привлекает ее, и у девушки возникают чувства к каждому. Но с кем из них ей суждено остаться? Вопрос не только в любви, но и в том, что для Маши окажется важнее: материальное положение партнера или его душевная глубина?

Темы, поднимаемые в спектакле

Спектакль исследует сложные аспекты выбора, любви и самоидентификации. Зрители смогут увидеть, как Маша пытается разобраться в своих чувствах и приоритетах. Эта история заставляет задуматься о том, что действительно важно в отношениях.

Факты о спектакле

«Мелодрама городских окраин» — это не просто история о любви. Это глубокая и трогательная драма, которая отражает реалии жизни на городских окраинах. Пьеса уже получила положительные отзывы на театральных фестивалях, а сама Маша Конторович известна своим уникальным подходом к созданию персонажей и их внутреннему миру.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории. Спектакль обещает быть незабываемым!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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