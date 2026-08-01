Lizer. Большой концерт под открытым небом

Концерт Lizer под открытым небом в Москве

Концерт Lizer под открытым небом – это настоящая редкость. Вместо стандартного клубного звука, здесь ты сможешь насладиться уникальной акустикой, которая делает каждую ноту живой и насыщенной. На мероприятии прозвучат не только новые треки, которые Lizer представит этим летом, но и его хиты – «пачка сигарет», «между нами» и «корабли». Готовься вместе с залом кричать любимые строчки!

Выступления Lizer – это не просто «рэп под минус». Это плотный лайв с мощной энергетикой, оформленный в эмоциональный контакт со зрителями. Ночь, звук и свежий воздух под открытым небом создадут неповторимую атмосферу.

Локация и атмосфера

Концерт пройдет на летней площадке «Территория» во дворе ДК Горбунова. Здесь тебя ждёт зелёная зона, бары и авторский стритфуд. Площадка расположена всего в нескольких минутах от станций метро «Фили» и «Багратионовская», что сделает твой путь к событию быстрым и удобным.

Расписание мероприятия

Не пропусти:

18:30 – вход для обладателей фан-билетов

19:00 – открытие дверей для всех

20:00 – начало концерта

22:00 – окончание концерта

Приходи и стань частью этого незабываемого события!