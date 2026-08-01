Lizer. Большой концерт под открытым небом

Концерт Lizer под открытым небом – это настоящая редкость. Вместо стандартного клубного звука, здесь ты сможешь насладиться уникальной акустикой, которая делает каждую ноту живой и насыщенной. На мероприятии прозвучат не только новые треки, которые Lizer представит этим летом, но и его хиты – «пачка сигарет», «между нами» и «корабли». Готовься вместе с залом кричать любимые строчки!
Выступления Lizer – это не просто «рэп под минус». Это плотный лайв с мощной энергетикой, оформленный в эмоциональный контакт со зрителями. Ночь, звук и свежий воздух под открытым небом создадут неповторимую атмосферу.
Концерт пройдет на летней площадке «Территория» во дворе ДК Горбунова. Здесь тебя ждёт зелёная зона, бары и авторский стритфуд. Площадка расположена всего в нескольких минутах от станций метро «Фили» и «Багратионовская», что сделает твой путь к событию быстрым и удобным.
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Приходи и стань частью этого незабываемого события!