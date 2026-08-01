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Lizer. Большой концерт под открытым небом
Билеты от 3000₽
Киноафиша Lizer. Большой концерт под открытым небом

Lizer. Большой концерт под открытым небом

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте

Концерт Lizer под открытым небом в Москве

Концерт Lizer под открытым небом – это настоящая редкость. Вместо стандартного клубного звука, здесь ты сможешь насладиться уникальной акустикой, которая делает каждую ноту живой и насыщенной. На мероприятии прозвучат не только новые треки, которые Lizer представит этим летом, но и его хиты – «пачка сигарет», «между нами» и «корабли». Готовься вместе с залом кричать любимые строчки!

Выступления Lizer – это не просто «рэп под минус». Это плотный лайв с мощной энергетикой, оформленный в эмоциональный контакт со зрителями. Ночь, звук и свежий воздух под открытым небом создадут неповторимую атмосферу.

Локация и атмосфера

Концерт пройдет на летней площадке «Территория» во дворе ДК Горбунова. Здесь тебя ждёт зелёная зона, бары и авторский стритфуд. Площадка расположена всего в нескольких минутах от станций метро «Фили» и «Багратионовская», что сделает твой путь к событию быстрым и удобным.

Расписание мероприятия

Не пропусти:

  • 18:30 – вход для обладателей фан-билетов
  • 19:00 – открытие дверей для всех
  • 20:00 – начало концерта
  • 22:00 – окончание концерта

Приходи и стань частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт Lizer. Большой концерт под открытым небом

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Август
23 августа воскресенье
20:00
Территория Open Air Club Москва, Новозаводская, 27
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