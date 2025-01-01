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Хетаг Хугаев. Сольный концерт
Билеты от 1100₽
Киноафиша Хетаг Хугаев. Сольный концерт

Хетаг Хугаев. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Кринж Стендап и ХА-ХА 3 РАЗА. Вечера смеха в Coin Event Hall

Приглашаем вас на незабываемые вечера стендапа в Coin Event Hall — современном центре развлечений в самом сердце Москвы! Это заведение, расположенное на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская, славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком, что делает его любимым местом для выступлений лучших комиков страны.

Звезды стендапа

В Coin Event Hall выступают такие известные комики, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Стас Старовойтов. Здесь свои первые сольные концерты давали Ольга Малащенко и Никита Шевчук, а также Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Заведение стало площадкой для записи концертов таких артистов, как Слава Комисаренко, Идрак и Илья Соболев.

Удобства и атмосфера

Coin Event Hall выделяется не только качественным звуком, но и быстрым обслуживанием. Гостям предлагается богатый выбор напитков, коктейлей и блюд, что создает идеальные условия для приятного времяпрепровождения. Неудивительно, что один из зрителей признался, что за последний месяц посетил Coin Event Hall 8 раз!

Советы для зрителей

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить за 30 минут до начала концерта. Это даст вам возможность насладиться атмосферой и вкусной кухней заведения. Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком, и количество гостей не должно превышать указанное количество мест.

Не упустите возможность стать частью захватывающих вечеров стендапа в Coin Event Hall — месте, где смех и радость переплетаются в уникальном формате!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
19:20 от 1100 ₽
15 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
19:20 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
13 сентября в 20:00 Standup Café
от 700 ₽
Sunday Jazz Manouche Brunch
16+
Джаз
Sunday Jazz Manouche Brunch
3 августа в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
«Метель». А.С. Пушкин
0+
Классическая музыка
«Метель». А.С. Пушкин
10 сентября в 19:00 Концертный зал им. Архиповой
от 1000 ₽
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