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Lithium
Билеты от 1200₽
Киноафиша Lithium

Lithium

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте

Тайны и мощь LITHIUM на сцене Нижнего Новгорода

Данный концерт обещает стать не только долгожданным, но и уникальным событием в мире музыки! Группа LITHIUM, сформировавшаяся в Белгороде, завоевала сердца многих слушателей своим оригинальным звучанием, которое удивительным образом сочетает народные музыкальные традиции и современный альтернативный рок.

Неповторимый стиль

LITHIUM представляет собой фантастическую смесь мощных гитарных рифов, глубокого лирического вокала и мелодичных фолк-мотивов. Их музыка способна перенести каждого в мир, наполненный эмоциями и сильными переживаниями.

Ожидаемое событие

Не упустите возможность стать свидетелем этого незабываемого шоу, которое обещает удивительные музыкальные открытия и великолепное исполнение. Будьте готовы к яркому выступлению, наполненному энергией и креативностью.

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Сентябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1200 ₽
В других городах
Октябрь
9 октября пятница
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1000 ₽
11 октября воскресенье
19:00
The Place Санкт-Петербург, Маршала Говорова, 47
от 1100 ₽

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