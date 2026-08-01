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Лирические мелодии нашего кино
Киноафиша Лирические мелодии нашего кино

Лирические мелодии нашего кино

6+
Возраст 6+

О концерте

Лирические мелодии нашего кино в «Премьере»

Концерт «Лирические мелодии нашего кино» состоится во Дворце искусств «Премьера» в Краснодаре. На этом музыкальном вечере зрители смогут насладиться душевными и узнаваемыми мелодиями из советских и российских фильмов.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучат шедевры, которые стали знаковыми в истории кино и музыки. Ведущие творческие коллективы и солисты объединения «Премьера» подарят зрителям незабываемые впечатления, исполняя самые популярные композиции.

Почему стоит посетить

Это уникальная возможность увидеть и услышать любимые мелодии в живом исполнении. Концерт обещает стать настоящим праздником для всех поклонников музыкального искусства и кинематографа.

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Август
27 августа четверг
19:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175

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