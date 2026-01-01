Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лихо
Киноафиша Лихо

Спектакль Лихо

18+
Возраст 18+

О спектакле

Свобода от рутины: новый спектакль «Лихо»

Вы когда-нибудь задумывались о том, каково это — оставить все позади и сказать себе: «С меня хватит»? Новый спектакль предложит зрителям заглянуть в глубины таких размышлений и ощутить призыв перемен.

О чем пьеса?

Драма «Не буди лихо, пока оно тихо» написана известной авторкой Олей Поздняк. Она затрагивает темы поиска самого себя, внутренней свободы и желания уйти от повседневной рутины. В спектакле поднимаются важные вопросы: что мы готовы оставить позади в поисках понимания и счастья, и действительно ли мы знаем, куда мы стремимся?

Команда постановки

Спектакль срежиссировал Владимир Карпов, известный своими глубокими и эмоциональными работами. Художник постановки Катя Гофман создала уникальную сценографию, которая погружает зрителей в атмосферу медленной смены мест и состояний.

Каст и музыка

В спектакле участвуют талантливые актеры: Иван Солнцев, Миша Шаломенцев, Алексей Ведерников, Сергей Азеев, Анастасия Подосинникова, Маша Коркодинова и Маша Жильченко. Музыку к спектаклю написал Владислав Фёдоров, а вокал на сцене исполняет Лиза Симулик, что придаёт особую эмоциональную окраску каждому действию.

Спектакль обещает быть не только визуально привлекательным, но и наполненным глубиной мыслей, способных резонировать с каждым зрителем. Не пропустите эту уникальную постановку!

Режиссер
Владимир Карпов
В ролях
Алексей Ведерников
Алексей Ведерников
Иван Солнцев
Михаил Шаломенцев
Сергей Азеев
Анастасия Подосинникова

Купить билет на спектакль Лихо

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
7 июня воскресенье
20:00
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Месяц в деревне
12+
Драма

Месяц в деревне

17 июня в 19:00 Театр им. Комиссаржевской
от 300 ₽
Сцены супружеской жизни
16+
Драма

Сцены супружеской жизни

26 июня в 19:00 Открытое пространство
от 2100 ₽
Holden
16+
Драма

Holden

23 июня в 19:00 Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната»
от 2300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше