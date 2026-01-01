Свобода от рутины: новый спектакль «Лихо»

Вы когда-нибудь задумывались о том, каково это — оставить все позади и сказать себе: «С меня хватит»? Новый спектакль предложит зрителям заглянуть в глубины таких размышлений и ощутить призыв перемен.

О чем пьеса?

Драма «Не буди лихо, пока оно тихо» написана известной авторкой Олей Поздняк. Она затрагивает темы поиска самого себя, внутренней свободы и желания уйти от повседневной рутины. В спектакле поднимаются важные вопросы: что мы готовы оставить позади в поисках понимания и счастья, и действительно ли мы знаем, куда мы стремимся?

Команда постановки

Спектакль срежиссировал Владимир Карпов, известный своими глубокими и эмоциональными работами. Художник постановки Катя Гофман создала уникальную сценографию, которая погружает зрителей в атмосферу медленной смены мест и состояний.

Каст и музыка

В спектакле участвуют талантливые актеры: Иван Солнцев, Миша Шаломенцев, Алексей Ведерников, Сергей Азеев, Анастасия Подосинникова, Маша Коркодинова и Маша Жильченко. Музыку к спектаклю написал Владислав Фёдоров, а вокал на сцене исполняет Лиза Симулик, что придаёт особую эмоциональную окраску каждому действию.

Спектакль обещает быть не только визуально привлекательным, но и наполненным глубиной мыслей, способных резонировать с каждым зрителем.