Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Летучий корабль
Киноафиша Летучий корабль

Спектакль Летучий корабль

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 0+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Мюзикл «Летучий корабль» в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»

Приглашаем вас на захватывающее путешествие в мир детского мюзикла «Летучий корабль», который пройдет в Краснодарском музыкальном театре «Премьера». Этот спектакль подарит зрителям возможность погрузиться в сказочную атмосферу и насладиться ярким музыкальным сопровождением.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — царь, который устроил широкую ярмарку с песнями, плясками и дымящимися самоварами. Однако его казна пустеет, и он решает выдать дочь Забаву за богатого купца Полкана, который мечтает стать новым царем.

У Полкана есть соперник — трубочист Иван. Он готов сразиться за сердце прекрасной Забавы и обещает построить для нее Летучий корабль, который увезет её к безоблачному счастью, вдали от ненавистного жениха.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные темы любви, дружбы и борьбы за свои мечты. Поддержите Ивана в его ожидании испытаний, ведь вместе с ним мы пройдем дорогой любви, полном завораживающих приключений и неожиданных поворотах судьбы.

Интересные факты

Мюзикл «Летучий корабль» основан на классической советской сказке и был любим многими поколениями. Яркие декорации, запоминающиеся мелодии и хореографические номера делают его незабываемым для детей и взрослых.

Не упустите возможность стать зрителем этого увлекательного спектакля! Погрузитесь в мир сказок и вдохновения вместе с нами.

Режиссер
Александр Мацко
В ролях
Валерий Сехпосов
Наталья Арзяева
Джейма Карапетян
Сергей Тесля
Александр Безуглый

Купить билет на спектакль Летучий корабль

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
13:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽
16:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽
4 января воскресенье
10:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽
13:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽
16:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽

В ближайшие дни

Белоснежка
6+
Детский Кукольный
Белоснежка
22 января в 17:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
Летят журавли
12+
Премьера Драма
Летят журавли
23 февраля в 17:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Конек-горбунок
0+
Детский
Конек-горбунок
26 декабря в 11:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше