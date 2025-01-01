Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я умер от варенья
Киноафиша Я умер от варенья

Спектакль Я умер от варенья

Постановка
Один театр 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль Дмитрия Егорова по стихам Олега Григорьева

Не упустите возможность увидеть уникальный спектакль, основанный на стихах известного питерского поэта Олега Григорьева. Постановка представлена театром «Один театр» из Краснодара, а режиссером выступит талантливый Дмитрий Егоров, который уже успел зарекомендовать себя в театральной среде.

Смысл спектакля

Спектакль исследует важные этапы человеческой жизни: рождение, дом, улица, школа, первая любовь, работа, женитьба, взаимодействие с государством, старость и смерть. Вопрос, который ставит театр: «Это жизнь? Это выживание? Или это житуха по Григорьеву?» — заставляет задуматься о смысле каждого этапа нашего существования.

Интересные факты

Олег Григорьев — не просто поэт, а целая эпоха в российской литературе. Его стихи наполнены глубокими размышлениями о человеческих чувствах и жизненных реалиях. Дмитрий Егоров, режиссер спектакля, известен своим нестандартным подходом к интерпретации поэзии, что делает каждую его работу уникальной.

Приглашаем всех любителей театра на это захватывающее путешествие по страницам жизни и творчества Олега Григорьева!

Режиссер
Дмитрий Егоров
В ролях
Дарья Женихова
Кристина Клишова
Артем Акатов
Карим Армадов
Богдан Галась

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 14 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 900 ₽

Фотографии

Я умер от варенья Я умер от варенья Я умер от варенья Я умер от варенья Я умер от варенья

В ближайшие дни

Контакт
12+
Пластический
Контакт
11 октября в 19:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Серая радуга
18+
Драма
Серая радуга
21 сентября в 19:00 Один театр
от 800 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
11 января в 10:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше