Спектакль Я умер от варенья

Спектакль Дмитрия Егорова по стихам Олега Григорьева

Не упустите возможность увидеть уникальный спектакль, основанный на стихах известного питерского поэта Олега Григорьева. Постановка представлена театром «Один театр» из Краснодара, а режиссером выступит талантливый Дмитрий Егоров, который уже успел зарекомендовать себя в театральной среде.

Смысл спектакля

Спектакль исследует важные этапы человеческой жизни: рождение, дом, улица, школа, первая любовь, работа, женитьба, взаимодействие с государством, старость и смерть. Вопрос, который ставит театр: «Это жизнь? Это выживание? Или это житуха по Григорьеву?» — заставляет задуматься о смысле каждого этапа нашего существования.

Интересные факты

Олег Григорьев — не просто поэт, а целая эпоха в российской литературе. Его стихи наполнены глубокими размышлениями о человеческих чувствах и жизненных реалиях. Дмитрий Егоров, режиссер спектакля, известен своим нестандартным подходом к интерпретации поэзии, что делает каждую его работу уникальной.

Приглашаем всех любителей театра на это захватывающее путешествие по страницам жизни и творчества Олега Григорьева!