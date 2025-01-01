Постановка Театра Маяковского в честь юбилеев Островского и Мейерхольда

В 2024 году Театр Маяковского приурочит постановку к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского и 100-летию премьеры постановки Вс.Э. Мейерхольда «Доходное место».

«Лес» — восьмое произведение Островского на сцене Маяковки

Имя Островского давно стало символом театра, его пьесы занимают особое место в репертуаре. Спектакль Лес будет восьмым произведением великого драматурга, представленным в Театре Маяковского. Ранее на этой сцене с успехом шли постановки по другим произведениям Островского, и Лес продолжит эту традицию.

100 лет с момента постановки «Доходного места» Мейерхольдом

Спектакль Доходное место Вс.Э. Мейерхольда, ставший «классикой» XX века, был первым произведением Островского, поставленным в Театре Революции (ныне Театр Маяковского). Премьера состоялась ровно 100 лет назад — в 1923 году. Этот юбилей также будет отмечен в Театре Маяковского.

Современная постановка «Леса» с участием звезд театра

Новый спектакль Лес будет поставлен с участием нескольких поколений актеров Маяковки. В роли главных персонажей зрители увидят известных артистов, среди которых Анна Ардова, Вячеслав Ковалев, Дарья Повереннова и Сергей Удовик. Сценическое оформление будущей премьеры будет создано народным художником России, главным художником Театра Маяковского Владимиром Арефьевым.

Сохранение традиций и обновление театральной формы

В этой постановке Театр Маяковского продолжает свою традицию сочетания театральных классиков с новаторским подходом, привлекая молодые таланты и мастеров сцены, чтобы заново открыть Островского для зрителей.