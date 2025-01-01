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Лес
Билеты от 1200₽
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Спектакль Лес

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Постановка Театра Маяковского в честь юбилеев Островского и Мейерхольда

В 2024 году Театр Маяковского приурочит постановку к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского и 100-летию премьеры постановки Вс.Э. Мейерхольда «Доходное место».

«Лес» — восьмое произведение Островского на сцене Маяковки
Имя Островского давно стало символом театра, его пьесы занимают особое место в репертуаре. Спектакль Лес будет восьмым произведением великого драматурга, представленным в Театре Маяковского. Ранее на этой сцене с успехом шли постановки по другим произведениям Островского, и Лес продолжит эту традицию.

100 лет с момента постановки «Доходного места» Мейерхольдом
Спектакль Доходное место Вс.Э. Мейерхольда, ставший «классикой» XX века, был первым произведением Островского, поставленным в Театре Революции (ныне Театр Маяковского). Премьера состоялась ровно 100 лет назад — в 1923 году. Этот юбилей также будет отмечен в Театре Маяковского.

Современная постановка «Леса» с участием звезд театра
Новый спектакль Лес будет поставлен с участием нескольких поколений актеров Маяковки. В роли главных персонажей зрители увидят известных артистов, среди которых Анна Ардова, Вячеслав Ковалев, Дарья Повереннова и Сергей Удовик. Сценическое оформление будущей премьеры будет создано народным художником России, главным художником Театра Маяковского Владимиром Арефьевым.

Сохранение традиций и обновление театральной формы
В этой постановке Театр Маяковского продолжает свою традицию сочетания театральных классиков с новаторским подходом, привлекая молодые таланты и мастеров сцены, чтобы заново открыть Островского для зрителей.

Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Анна Ардова
Кира Насонова
Дарья Повереннова
Сергей Удовик
Вячеслав Ковалев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽
23 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
19 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽

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