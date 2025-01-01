Спектакль Шаг навстречу

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — учебный спектакль Школы-Студии при театре, в котором представлены четыре одноактные комедии:
Каждая история рассказывает о поиске любви и понимания, о том, как сложно найти свою половинку в мире, где мечты сталкиваются с реальностью. В сказках Она всегда ждет принца на белом коне, а Он стремится найти свою единственную, идеальную. Но как обстоят дела в жизни? Как далеко находится настоящая любовь — за тридевять земель или всего лишь на расстоянии вытянутой руки?
В спектакле играют:
Педагог-режиссер спектакля — Лариса Мосина, которая направляет и вдохновляет своих учеников на сцене. Не упустите возможность увидеть этот яркий и трогательный спектакль, где каждое действие — это шаг навстречу к пониманию и любви.