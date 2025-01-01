Спектакль Шаг навстречу

Четыре одноактные комедии Школы-студии Театра драматических импровизаций

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — учебный спектакль Школы-Студии при театре, в котором представлены четыре одноактные комедии:

«Дом окнами в поле» А. Вампилова

«Два пуделя» С. Злотникова

«Интеллигенты» С. Злотникова

«Черствые именины» Г. Соколовой

Каждая история рассказывает о поиске любви и понимания, о том, как сложно найти свою половинку в мире, где мечты сталкиваются с реальностью. В сказках Она всегда ждет принца на белом коне, а Он стремится найти свою единственную, идеальную. Но как обстоят дела в жизни? Как далеко находится настоящая любовь — за тридевять земель или всего лишь на расстоянии вытянутой руки?

В спектакле играют:

К. Хомколова

В. Росс

Е. Мануйлова

Ф. Баличев

А. Чернохатова

А. Лазарев

Н. Зыбенкова

А. Губайдулин

Е. Владимирова

Н. Швец

О. Бурмистрова

Педагог-режиссер спектакля — Лариса Мосина, которая направляет и вдохновляет своих учеников на сцене. Не упустите возможность увидеть этот яркий и трогательный спектакль, где каждое действие — это шаг навстречу к пониманию и любви.