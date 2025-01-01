Меню
Шаг навстречу
Киноафиша Шаг навстречу

Спектакль Шаг навстречу

Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Режиссер Лариса Мосина
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Четыре одноактные комедии Школы-студии Театра драматических импровизаций

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — учебный спектакль Школы-Студии при театре, в котором представлены четыре одноактные комедии:

  • «Дом окнами в поле» А. Вампилова
  • «Два пуделя» С. Злотникова
  • «Интеллигенты» С. Злотникова
  • «Черствые именины» Г. Соколовой

Каждая история рассказывает о поиске любви и понимания, о том, как сложно найти свою половинку в мире, где мечты сталкиваются с реальностью. В сказках Она всегда ждет принца на белом коне, а Он стремится найти свою единственную, идеальную. Но как обстоят дела в жизни? Как далеко находится настоящая любовь — за тридевять земель или всего лишь на расстоянии вытянутой руки?

В спектакле играют:

  • К. Хомколова
  • В. Росс
  • Е. Мануйлова
  • Ф. Баличев
  • А. Чернохатова
  • А. Лазарев
  • Н. Зыбенкова
  • А. Губайдулин
  • Е. Владимирова
  • Н. Швец
  • О. Бурмистрова

Педагог-режиссер спектакля — Лариса Мосина, которая направляет и вдохновляет своих учеников на сцене. Не упустите возможность увидеть этот яркий и трогательный спектакль, где каждое действие — это шаг навстречу к пониманию и любви.

Купить билет на спектакль Шаг навстречу

Октябрь
2 октября четверг
19:30
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 400 ₽

