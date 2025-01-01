Премьера спектакля «Пиковая дама» в Петербурге

Карточная игра, дьявольское искушение, любовь, крах иллюзий, безумие и смерть… Это почти мистическое, необычайное происшествие, наполненное «истиной страстей и правдоподобием чувствований», становится основой повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Множество толкований этого текста остается неисчерпаемым!

Многие зрители привыкли воспринимать «Пиковую даму» через призму оперы П.И. Чайковского. Однако у Пушкина произведение совершенно иное. Как именно оно будет представлено на сцене? Вы сможете узнать это, придя на спектакль!

Музыка и исполнители

В спектакле звучит музыка из Шестой симфонии П.И. Чайковского, которая добавляет глубины и эмоциональности происходящему на сцене.

Исполнительница главной роли - Марианна Семёнова, актриса театра и кино, лауреат Российских и Международных фестивалей. Режиссура и инсценировка принадлежат Дженни Катышевой, Заслуженному деятелю искусств РФ.

Дополнительная информация

Обращаем ваше внимание: в залах особняка А.П. Брюллова можно увидеть выставки картин. Места в театре располагаются за столиками, где зрители могут наслаждаться авторской кухней и барной картой во время спектакля.

Важно! После начала мероприятия опоздавшие зрители размещаются в зале в свободном порядке.