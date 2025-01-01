Меню
Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского
Билеты от 1500₽
Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского

Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского

18+
18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского в Москве

Богдан Лисевский — комик с уникальной манерой подачи материала. Его стиль отличается игрой слов, неожиданными заходами и многоуровневыми шутками с непредсказуемыми развязками. На стендап-концерте зрители смогут насладиться его романтичным подходом к комедии.

Комедия наблюдений

В трактовке Богдана комедия наблюдений превращается в череду ярких образов и разнообразных тем, которые молниеносно сменяют друг друга. Даже обыденные жизненные ситуации Лисевский умело обыгрывает, превращая их в оригинальные шутки. Эти качества позволяют каждому зрителю найти что-то близкое и смешное.

Индивидуальный юмор

Стендап Богдана — это самобытный формат, который отлично транслирует его индивидуальный юмористический почерк. Его выступления — это не просто шутки, это особая атмосфера, в которую вовлекается каждый зритель. Приходите узнать, как обыденное может стать по-настоящему смешным и запоминающимся!

Купить билет на концерт Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского

Февраль
4 февраля среда
20:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1500 ₽
19 февраля четверг
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1500 ₽

