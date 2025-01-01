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Лекция «Крошка Ерошка и телескоп»
Киноафиша Лекция «Крошка Ерошка и телескоп»

Лекция «Крошка Ерошка и телескоп»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир астрономии: лекция для любителей звезд в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на уникальную лекцию, которая раскроет перед вами тайны астрономии! Участники смогут узнать о том, что такое астрономия, обсерватория и телескоп. Вы узнаете, что можно увидеть в телескоп, и что такое звезда. Эта лекция станет настоящим путешествием в мир космоса.

Темы лекции

  • Луна как спутник Земли: Узнайте о фазах Луны и ее лунной поверхности, а также о том, как астронавты высаживались на Луне и что скрывает обратная сторона нашего спутника.
  • Солнечные затмения: Погрузитесь в атмосферу этого удивительного явления и узнайте, как оно происходит.
  • Сравнительные размеры: Узнайте о масштабах Луны, Земли и Солнца, чтобы лучше понять их величие.
  • Планеты Солнечной системы: Обзор планет, их характеристики, поверхности и спутники.
  • Солнце как звезда: Погрузитесь в изучение нашей главной звезды и ее роли в Солнечной системе.
  • Ориентирование по звездам: Откройте для себя созвездия и научитесь ориентироваться в ночном небе.
  • Галактики и звездные скопления: Узнайте о Млечном Пути, других галактиках, двойных звездах, кратных и звездных скоплениях, а также о туманностях.

Не упустите возможность расширить свои знания о космосе и насладиться увлекательной лекцией! Мы ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 10 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 400 ₽

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