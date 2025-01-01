Меню
Лекция «Звездочет и его друзья»
Лекция «Звездочет и его друзья»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Загадочный мир звезд: лекция для любознательных малышей

Кто это – звездочет? С древних пор люди стремились изучать ночное небо. Звезды манили их своим загадочным мерцанием и вдохновляли на открытия. В истории астрономии звездочетами называли тех, кто изучал небесные светила и их размещение.

Что ждет юных исследователей?

На познавательной лекции главный герой расскажет малышам о создании созвездий. Дети узнают, какие они бывают и сколько их на небе. Лектор проведет юных зрителей по лабиринтам звезд, поведает их историю, а также расскажет о самых узнаваемых созвездиях.

Интересные факты о звездах

  • Звезды – это огромные шары раскаленного газа, которые излучают свет и тепло.
  • Существует около 88 признанных созвездий, каждое из которых имеет свою уникальную историю.
  • Самое яркое звёздное тело на небе после Солнца – это Сириус, расположенный в созвездии Большого Пса.

Не упустите возможность отправиться в увлекательное путешествие по ночному небу и узнать о его тайнах!

Октябрь
12 октября воскресенье
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 400 ₽

