Космические приключения: анонсы полнокупольных программ в Волгоградском планетарии

«Люсия. Секрет падающих звезд»

Полнокупольный мультфильм «Люсия. Секрет падающих звезд» — это захватывающее путешествие, в которое отправляются белый медведь Владимир и пингвин Джеймс. Они покидают Землю на борту корабля «Полярис», чтобы исследовать загадки полярного сияния.

Однако их приключение принимает неожиданный поворот, когда они сталкиваются с метеоритом и терпят крушение у подножия древней пирамиды. На помощь им приходит колибри Люсия, которая делится легендой о «камнях света». Чтобы разгадать тайны этих камней, друзья отправляются на Луну, к поясу астероидов и даже на ядро кометы.

«Путеводные звезды»

Звездная программа «Путеводные звезды» от студии Московского Планетария станет вашим проводником в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы погрузитесь в удивительный мир звезд, где ночное небо раскроет свои тайны.

Вы узнаете, как звезды помогали морякам находить путь, как они указывали маршрут первооткрывателям континентов и как остаются актуальными для современных космонавтов на орбите. Эта программа ответит на вопросы: как распознать путеводные светила? Где искать Полярную звезду? Какие сокровища скрывает ночное небо?

Благодаря «Путеводным звездам» вы получите практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий, а также возможность поразмышлять о нашем месте под ночными светилами. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию по звездному небу!