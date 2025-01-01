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Полнокупольная программа «Люсия. Секрет падающих звезд & Путеводные звезды»
Киноафиша Полнокупольная программа «Люсия. Секрет падающих звезд & Путеводные звезды»

Полнокупольная программа «Люсия. Секрет падающих звезд & Путеводные звезды»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Космические приключения: анонсы полнокупольных программ в Волгоградском планетарии

«Люсия. Секрет падающих звезд»

Полнокупольный мультфильм «Люсия. Секрет падающих звезд» — это захватывающее путешествие, в которое отправляются белый медведь Владимир и пингвин Джеймс. Они покидают Землю на борту корабля «Полярис», чтобы исследовать загадки полярного сияния.

Однако их приключение принимает неожиданный поворот, когда они сталкиваются с метеоритом и терпят крушение у подножия древней пирамиды. На помощь им приходит колибри Люсия, которая делится легендой о «камнях света». Чтобы разгадать тайны этих камней, друзья отправляются на Луну, к поясу астероидов и даже на ядро кометы.

«Путеводные звезды»

Звездная программа «Путеводные звезды» от студии Московского Планетария станет вашим проводником в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы погрузитесь в удивительный мир звезд, где ночное небо раскроет свои тайны.

Вы узнаете, как звезды помогали морякам находить путь, как они указывали маршрут первооткрывателям континентов и как остаются актуальными для современных космонавтов на орбите. Эта программа ответит на вопросы: как распознать путеводные светила? Где искать Полярную звезду? Какие сокровища скрывает ночное небо?

Благодаря «Путеводным звездам» вы получите практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий, а также возможность поразмышлять о нашем месте под ночными светилами. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию по звездному небу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 6 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽
Волгоград, 15 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽
Волгоград, 25 августа
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