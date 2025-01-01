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Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
Киноафиша Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»

Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечерние наблюдения за Луной и планетами в Волгоградском планетарии

Приглашаем всех желающих на увлекательные вечерние наблюдения, где главными героями станут Луна и планеты. Эти яркие объекты ночного неба поразят вас своей красотой и таинственностью.

Луна: загадочный спутник Земли

Яркая Луна, как никогда, радует глаз. В телескоп обсерватории вы сможете увидеть не только кратеры и моря, но и горы, холмы, трещины и долины. Это настоящее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Для желающих сделать уникальные фотографии Луны, мы предоставим возможность использовать телескоп с камерой электронного устройства или фотографическую камеру со съемным объективом. Так вы сможете запечатлеть красоту нашего спутника на память!

Юпитер и Сатурн: гиганты солнечной системы

Не упустите шанс увидеть Юпитер в полный рост. На его диске можно различить галилеевские спутники, а также знаменитое Большое красное пятно. Это одно из самых ярких зрелищ на ночном небе!

Сатурн, окруженный своими величественными кольцами и яркими спутниками, также будет в центре нашего внимания. Этот газовый гигант станет настоящей жемчужиной вечера.

Дополнительные наблюдения

Кроме Луны и планет, в вечерней программе вас ждут двойные звезды, рассеянные и удивительные шаровые скопления, а также планетарные туманности. Каждый элемент этого звездного шоу уникален и способен удивить даже самых искушенных зрителей.

Обратите внимание, что вечерние наблюдения рассчитаны на старшеклассников и взрослую аудиторию. Мы уверены, что каждый найдет что-то интересное для себя!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 26 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
21:00
Волгоград, 27 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
21:00
Волгоград, 28 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
21:00
Волгоград, 29 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
21:00
Волгоград, 30 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
21:00
Волгоград, 31 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
21:00
Волгоград, 1 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 2 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 3 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 4 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 5 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 6 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 7 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 8 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 9 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 10 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 11 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 12 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 13 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 14 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:30
Волгоград, 15 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 16 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 17 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 18 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 19 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 20 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 21 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 22 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 23 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 24 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 25 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 26 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 27 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 28 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 29 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 30 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00
Волгоград, 31 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
20:00

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от 450 ₽
Лекционная программа «Звезда, подарившая жизнь»
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Полнокупольная программа «Путеводные звезды & обитаемая луна»
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Полнокупольная программа «Путеводные звезды & обитаемая луна»
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