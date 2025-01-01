Светский вечер в исторической квартире

Приглашаем вас на уникальную музыкальную лекцию, посвященную истории Александра Николаевича Бенуа и его соратников по искусству. В этом вечернем мероприятии вы сможете погрузиться в атмосферу, полную вдохновения и творчества.

Программа вечера

Приветственный фуршет и знакомство с участниками.

Презентация о художественном объединении Александра Бенуа с музыкальными иллюстрациями.

Выставка коллекций семейной арт-галереи: живопись, графика, мозаика, редкие издания и документы.

Время для чаепития и светских бесед, возможность сделать фотографии в исторических интерьерах и подробно изучить экспозицию.

Ведущая вечера — Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка выдающегося архитектора Л. Н. Бенуа и хранительница культурного наследия династии.

Советы для гостей

Дресс-код на вечер свободный. Главное — чувствовать себя комфортно и уместно. Для хороших снимков и приятного настроения рекомендуем выбирать наряды в стиле коктейль или элегантный casual.

Как добраться и время начала

Рекомендуем прибыть за 15 минут до начала светского вечера. Если вы опаздываете или хотите покинуть мероприятие раньше, не стесняйтесь присоединяться к обществу в удобное для вас время. Мы не ставим ограничений!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, полного искусства, музыки и общения!