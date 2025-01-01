Приглашаем вас на уникальную музыкальную лекцию, посвященную истории Александра Николаевича Бенуа и его соратников по искусству. В этом вечернем мероприятии вы сможете погрузиться в атмосферу, полную вдохновения и творчества.
Ведущая вечера — Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка выдающегося архитектора Л. Н. Бенуа и хранительница культурного наследия династии.
Дресс-код на вечер свободный. Главное — чувствовать себя комфортно и уместно. Для хороших снимков и приятного настроения рекомендуем выбирать наряды в стиле коктейль или элегантный casual.
Рекомендуем прибыть за 15 минут до начала светского вечера. Если вы опаздываете или хотите покинуть мероприятие раньше, не стесняйтесь присоединяться к обществу в удобное для вас время. Мы не ставим ограничений!
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, полного искусства, музыки и общения!