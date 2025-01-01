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Лекция-концерт «Мир Искусства Александра Бенуа»
Киноафиша Лекция-концерт «Мир Искусства Александра Бенуа»

Лекция-концерт «Мир Искусства Александра Бенуа»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Светский вечер в исторической квартире

Приглашаем вас на уникальную музыкальную лекцию, посвященную истории Александра Николаевича Бенуа и его соратников по искусству. В этом вечернем мероприятии вы сможете погрузиться в атмосферу, полную вдохновения и творчества.

Программа вечера

  •  Приветственный фуршет и знакомство с участниками.
  •  Презентация о художественном объединении Александра Бенуа с музыкальными иллюстрациями.
  •  Выставка коллекций семейной арт-галереи: живопись, графика, мозаика, редкие издания и документы.
  •  Время для чаепития и светских бесед, возможность сделать фотографии в исторических интерьерах и подробно изучить экспозицию.

Ведущая вечера — Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка выдающегося архитектора Л. Н. Бенуа и хранительница культурного наследия династии.

Советы для гостей

Дресс-код на вечер свободный. Главное — чувствовать себя комфортно и уместно. Для хороших снимков и приятного настроения рекомендуем выбирать наряды в стиле коктейль или элегантный casual.

Как добраться и время начала

Рекомендуем прибыть за 15 минут до начала светского вечера. Если вы опаздываете или хотите покинуть мероприятие раньше, не стесняйтесь присоединяться к обществу в удобное для вас время. Мы не ставим ограничений!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, полного искусства, музыки и общения!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:00 от 2500 ₽

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