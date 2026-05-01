Мастер-класс для всей семьи в Санкт-Петербурге

Приглашаем детей и взрослых на душевный мастер-класс в атмосферу русского быта. Под руководством художника каждый участник сможет расписать традиционную музыкальную неваляшку высотой 11 см — яркую игрушку, знакомую многим с детства.

Готовую расписную неваляшку вы заберёте с собой на память. Все материалы и заготовки предоставляются, что позволяет сосредоточиться на творческом процессе. Мастер-класс подходит для всей семьи. Дети до 12 лет должны быть с сопровождающим взрослым.

Важно отметить, что билет для сопровождающего не включает в себя участие в мастер-классе — он позволяет только посетить экспозицию и насладиться чаепитием.

Тёплое чаепитие и экскурсия

После творческой работы гостей ждёт тёплое чаепитие из настоящего самовара с традиционными русскими угощениями. Продолжительность мастер-класса составляет 1 час 30 минут. Затем у вас будет ещё около 30 минут, чтобы спокойно осмотреть экспонаты музея русского быта и сделать памятные фотографии.

Приходите провести время в тёплой, уютной атмосфере, прикоснуться к русским традициям и создать свою уникальную игрушку!