Уникальный опыт в музее «В Тишине»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое состоит из двух интерактивных программ: квеста «Тайны леса» и экскурсии в музее «В Тишине».

Квест «Тайны леса»

Вас ждет погружение в таинственный лес, где вам предстоит найти артефакт, без которого невозможно покинуть затерянный мир. Во время квеста вы посетите две комнаты и выполните более 10 заданий на проверку логики и смекалки. Однако перед этим вам необходимо разгадать загадки и пройти лабиринт, чтобы добраться до финиша.

Звуковые и световые эффекты сделают приключение еще более захватывающим, создавая атмосферу настоящего лесного волшебства.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общаться без слов? На экскурсии «В Тишине» вы сможете это проверить! В начале мероприятия вам выдадут противошумные наушники, и вы погрузитесь в мир тишины. Наш гид проведет вас через новый опыт общения без звука, открывая новые ощущения и возможности.

Экскурсия включает в себя 5 интерактивных залов, где не будет много теории и экспонатов — только живые эмоции и впечатления. Это абсолютно новый уровень восприятия информации!

Программа подходит как для индивидуальных посетителей, так и для групп друзей. Длительность экскурсии составляет 60 минут. Музей доступен для детей от 7 лет и взрослых.

В стоимость включен опытный гид, который поможет вам в этом увлекательном путешествии. Очередность программ определяется организатором.