Выставка о культуре Крайнего Севера в Российском этнографическом музее

Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге приглашает посетить уникальную выставку, посвященную быту и культуре поморов — обитателей берегов Белого и Баренцева морей. Это увлекательное событие даст возможность зрителям узнать больше о жизни и традициях народов Крайнего Севера.

Экспонаты выставки

На выставке представлено более 500 предметов из музейного собрания, отражающих разнообразие культуры нескольких десятков народностей. В числе экспонатов — традиционные костюмы ненцев и якутов, а также интерьер рыбацкого стана.

Влияние христианства на традиции

Интересной особенностью выставки является акцент на том, как христианство вторгалось в традиционную культуру северных народов и влияло на их повседневную жизнь. Зрители смогут увидеть артефакты, которые рассказывают о взаимодействии старых обычаев и новых верований.

Посещение выставки

Экспозиция будет интересна не только тем, кто увлекается историей, но и всем, кто хочет поймать дыхание Крайнего Севера и узнать о его уникальных традициях и нарядах.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную выставку и открыть для себя новые страницы культуры северных народов!